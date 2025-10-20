X запускає продаж нікнеймів – ціни дійдуть до $1 млн

Соціальна мережа X запроваджує маркетплейс для неактивних псевдонімів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, запускає унікальний маркетплейс, де користувачі зможуть отримувати або купувати неактивні псевдоніми. Ця функція доступна для передплатників X Premium Business Full Access, а незабаром стане доступною і для користувачів Premium+. Про це повідомляє The Verge.

Псевдоніми на маркетплейсі поділятимуться на дві категорії. Перша категорія включатиме безкоштовні імена користувачів, які зазвичай складатимуться з повних імен, багатослівних фраз або комбінацій букв і цифр.

Друга категорія охоплюватиме рідкісні псевдоніми, які будуть платними. Вартість таких імен може варіюватися від $2500 до сум із семизначними цифрами, залежно від їхньої унікальності та попиту.

Представники X розраховують, що маркетплейс спонукатиме більше користувачів оформлювати преміум-підписку. У разі зниження рівня підписки псевдонім повернеться до попереднього власника. При цьому, якщо користувач придбає новий псевдонім, його оригінальне ім’я тимчасово заморозять.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.