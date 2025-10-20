Практика судов
Туалетная бумага после рекламы – в Китае тестируют автоматы

23:30, 20 октября 2025
Китайские туалеты требуют сканировать QR-код, чтобы получить бумагу.
Туалетная бумага после рекламы – в Китае тестируют автоматы
Фото: TechSpot
В нескольких городах Китая начали тестирование автоматов, которые выдают туалетную бумагу только после сканирования QR-кода и просмотра рекламного ролика. Об этом сообщает TechSpot, отмечая, что система уже столкнулась с волной критики в социальных сетях.

Пользователи должны просканировать QR-код на экране автомата, после чего на их телефоне воспроизводится короткое рекламное видео. По завершении ролика устройство выдает ограниченное количество туалетной бумаги. Те, кто не желает смотреть рекламу, могут заплатить 0,5 юаня (примерно $0,07) за получение бумаги.

Местные власти объясняют внедрение таких автоматов стремлением сократить расходы и уменьшить расточительство в общественных туалетах. Ранее в популярных туристических зонах фиксировались случаи, когда посетители брали чрезмерное количество бумаги.

Новые автоматы являются развитием предыдущих инициатив, таких как система распознавания лиц, запущенная в 2017 году в парке Храма Неба в Пекине. Тогда устройства сканировали лица пользователей и позволяли получать новую порцию бумаги только раз в девять минут.

Разработчики новой системы отмечают, что она не требует сбора биометрических данных и работает через беспроводное соединение с рекламной платформой, которая воспроизводит локализованные рекламные ролики.

Однако пользователи соцсетей называют систему унизительной и неудобной. Некоторые указывают на проблемы для тех, у кого нет мобильной связи или заряженного телефона.

