Туалетний папір після реклами – у Китаї тестують автомати

23:30, 20 жовтня 2025
Китайські туалети вимагають сканувати QR-код, щоб отримати папір.
Фото: TechSpot
У кількох містах Китаю розпочали тестування автоматів, які видають туалетний папір лише після сканування QR-коду та перегляду рекламного ролика. Про це повідомляє TechSpot, зазначаючи, що система вже зіткнулася з хвилею критики в соціальних мережах.

Користувачі мають просканувати QR-код на екрані автомата, після чого на їхньому телефоні відтворюється коротке рекламне відео. По завершенні ролика пристрій видає обмежену кількість туалетного паперу. Ті, хто не бажає дивитися рекламу, можуть заплатити 0,5 юаня (приблизно $0,07) за отримання паперу.

Місцева влада пояснює впровадження таких автоматів прагненням скоротити витрати та зменшити марнотратство в громадських туалетах. Раніше в популярних туристичних зонах фіксувалися випадки, коли відвідувачі брали надмірну кількість паперу.

Нові автомати є розвитком попередніх ініціатив, таких як система розпізнавання облич, запущена в 2017 році в парку Храму Неба в Пекіні. Тоді пристрої сканували обличчя користувачів і дозволяли отримувати нову порцію паперу лише раз на дев’ять хвилин.

Розробники нової системи зазначають, що вона не вимагає збору біометричних даних і працює через бездротове з’єднання з рекламною платформою, яка відтворює локалізовані рекламні ролики.

Однак користувачі соцмереж називають систему принизливою та незручною. Дехто вказує на проблеми для тих, у кого немає мобільного зв’язку чи зарядженого телефону.

