Трамп заявил о наличии секретного оружия, над которым он работал четыре года

Дональд Трамп заявил, что США опережают Китай по многим видам вооружения.

Соединенные Штаты имеют такой вид оружия, о котором многие даже не подозревают. Об этом заявил на брифинге в Белом доме во время встречи с премьером Австралии Энтони Альбанезе президент США Дональд Трамп.

"У нас есть оружие, о котором люди даже не знают. Я начал его разрабатывать четыре года назад", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что США значительно опережают Китай во многих видах вооружения, за исключением кораблестроения, где, по его словам, Штаты намерены наверстать отставание.

