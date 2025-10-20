Трамп заявив про наявність секретної зброї, над якою він працював чотири роки

Дональд Трамп заявив, що США випереджають Китай у багатьох видах озброєння.

Сполучені Штати мають такий вид зброї, про який багато хто навіть не підозрює. Про це заявив на брифінгу у Білому домі під час зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Альбанезе президент США Дональд Трамп.

"У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав її розробляти чотири роки тому", - сказав Трамп.

Трамп заявив, що США значно випереджають Китай у багатьох видах озброєння, за винятком кораблебудування, де, за його словами, Штати мають намір надолужити відставання.

