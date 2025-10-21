Практика судов
Жертва Джеффри Эпштейна обвинила «известного премьер-министра» в изнасиловании

11:23, 21 октября 2025
Вирджиния Джуффре, пережившая издевательство Джеффри Эпштейна, рассказала о жестоком избиении и изнасиловании, которое совершил «известный премьер-министр».
Вирджиния Джуффре — одна из главных обвинительниц Джеффри Эпштейна — в своих посмертных мемуарах Nobody’s Girl рассказала, что жила в страхе навсегда остаться жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна и его окружения. Об этом сообщает BBC.

Книга, которую BBC получило до официальной публикации, описывает масштабную сеть влиятельных людей, причастных к интимной эксплуатации молодых женщин. В центре этой схемы — Эпштейн.

В воспоминаниях Джуффре утверждает, что трижды имела интимные отношения с принцем Эндрю — один из случаев, по её словам, произошёл на частном острове Эпштейна. Она также отмечает, что после встреч получала от Эпштейна денежные вознаграждения.

Принц Эндрю, который в 2022 году достиг финансового мирового соглашения с Джуффре, продолжает отрицать все обвинения. После выхода книги в Букингемском дворце признали, что публикация может вызвать «новые дни боли» для королевской семьи.

Книга описывает сеть богатых и влиятельных людей, которые злоупотребляли молодыми женщинами.

В центре злоупотреблений находились Эпштейн и его бывшая подруга Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок заключения по обвинению в торговле людьми.

Джуффре заявляла, что даже спустя десятилетия она помнит, как сильно их обоих боялась.

Большая часть книги представляет собой крайне тяжёлое чтение, поскольку Джуффре подробно описывает садистские издевательства, которым её подвергал Эпштейн.

Также в своих посмертных мемуарах Nobody’s Girl Вирджиния Джуффре упоминала, что в 2002 году пострадала от насилия со стороны хорошо известного премьер-министра.

Женщина не называет имени премьер-министра. Газета New York Post, анализируя её прежние заявления, выдвигает предположение, что речь идёт о бывшем премьер-министре Израиля Эхуде Бараке.

Как описано в книге, в 2002 году 18-летней Джуффре пришлось «провести время» с этим «премьер-министром» по требованию Эпштейна. Она утверждает, что получила серьёзные травмы во время этой встречи и была вынуждена умолять его прекратить.

Напомним, Вирджиния Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года. Книга её мемуаров вышла посмертно. Джуффре стала жертвой финансиста Джеффри Эпштейна, который заставлял молодых девушек оказывать интимные услуги богатым клиентам. Эпштейн, обвинённый в сексуальных преступлениях, покончил с собой в тюрьме.

