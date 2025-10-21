Саркози может выйти из тюрьмы к Рождеству — адвокаты подали ходатайство об освобождении

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его избирательной кампании из Ливии, может покинуть тюрьму уже к Рождеству.
Как сообщает BFMTV-RMC, адвокаты Саркози подали ходатайство об освобождении сразу после того, как он 21 октября прибыл в тюрьму. Согласно закону, суд должен рассмотреть просьбу в течение двух месяцев — не позднее 21 декабря.
Защитник политика Кристоф Ингрен заявил, что ожидает решения раньше, возможно, через три-четыре недели:
«Одна ночь в тюрьме — это уже слишком. Объективно нет оснований для отказа в освобождении», — сказал он.
Слушание по делу об освобождении состоится публично в апелляционном суде. Если решение будет положительным, Саркози сможет покинуть пенитенциарное учреждение уже в день заседания или на следующее утро.
