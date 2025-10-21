Практика судов
  1. В мире

Саркози может выйти из тюрьмы к Рождеству — адвокаты подали ходатайство об освобождении

13:00, 21 октября 2025
Адвокаты экс-президента Франции подали запрос на его досрочное увольнение после начала отбывания наказания.
Саркози может выйти из тюрьмы к Рождеству — адвокаты подали ходатайство об освобождении
Фото: Jerome Gilles/NurPhoto/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его избирательной кампании из Ливии, может покинуть тюрьму уже к Рождеству.

Как сообщает BFMTV-RMC, адвокаты Саркози подали ходатайство об освобождении сразу после того, как он 21 октября прибыл в тюрьму. Согласно закону, суд должен рассмотреть просьбу в течение двух месяцев — не позднее 21 декабря.

Защитник политика Кристоф Ингрен заявил, что ожидает решения раньше, возможно, через три-четыре недели:

«Одна ночь в тюрьме — это уже слишком. Объективно нет оснований для отказа в освобождении», — сказал он.

Слушание по делу об освобождении состоится публично в апелляционном суде. Если решение будет положительным, Саркози сможет покинуть пенитенциарное учреждение уже в день заседания или на следующее утро.

Напомним, что бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы, 21 октября начнет отбывать наказание в парижской тюрьме «Санте» (La Santé). Это сделает его первым в истории Франции экс-президентом, который реально окажется за решеткой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Апелляционные административные и хозяйственные суды получат еще трех судей – известны фамилии

Высший совет правосудия возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС после перерыва.

Верховная Рада поддержала сложение мандата нардепом от «Слуги народа» Анной Колесник

Ранее ВАКС закрыл дело в отношении народного депутата Анны Колесник, которую обвиняли в недостоверном декларировании.

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры

Татьяна Бережная официально станет вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики – министром культуры Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду