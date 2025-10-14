Николя Саркози начнет отбывать наказание в тюрьме 21 октября

Саркози станет первым экс-президентом Франции, который реально окажется за решеткой.

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы, 21 октября начнет отбывать наказание в парижской тюрьме «Санте» (La Santé). Это сделает его первым в истории Франции экс-президентом, который реально окажется за решеткой.

Как сообщает France Info, Саркози разместят в одиночной камере, ему разрешат три свидания в неделю и две прогулки в день.

Условия содержания

13 октября Саркози сообщили условия пребывания. По данным французских СМИ, экс-президент не будет иметь привилегий:

он не будет находиться в VIP-зоне, а в изолированном блоке;

контакты с другими заключенными будут исключены;

во время прогулок он будет находиться один в небольшом дворе.

В его камере будет стационарный телефон.

Возможное условное освобождение

Согласно законодательству, Саркози может подать запрос на условное освобождение уже с первого дня заключения.

Как пояснил Орельен Мартини, заместитель генерального секретаря Союза магистратов (USM), такое решение возможно, если не существует риска побега, давления на свидетелей или сговора с другими участниками дела.

Суд будет иметь до двух месяцев, чтобы рассмотреть ходатайство. Если решение будет положительным, бывший президент сможет выйти на свободу к Рождеству — еще до начала апелляционного процесса, запланированного на март 2026 года.

