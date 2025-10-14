Практика судов
  1. В мире

Николя Саркози начнет отбывать наказание в тюрьме 21 октября

13:22, 14 октября 2025
Саркози станет первым экс-президентом Франции, который реально окажется за решеткой.
Николя Саркози начнет отбывать наказание в тюрьме 21 октября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы, 21 октября начнет отбывать наказание в парижской тюрьме «Санте» (La Santé). Это сделает его первым в истории Франции экс-президентом, который реально окажется за решеткой.

Как сообщает France Info, Саркози разместят в одиночной камере, ему разрешат три свидания в неделю и две прогулки в день.

Условия содержания

13 октября Саркози сообщили условия пребывания. По данным французских СМИ, экс-президент не будет иметь привилегий:

  • он не будет находиться в VIP-зоне, а в изолированном блоке;
  • контакты с другими заключенными будут исключены;
  • во время прогулок он будет находиться один в небольшом дворе.

В его камере будет стационарный телефон.

Возможное условное освобождение

Согласно законодательству, Саркози может подать запрос на условное освобождение уже с первого дня заключения.

Как пояснил Орельен Мартини, заместитель генерального секретаря Союза магистратов (USM), такое решение возможно, если не существует риска побега, давления на свидетелей или сговора с другими участниками дела.

Суд будет иметь до двух месяцев, чтобы рассмотреть ходатайство. Если решение будет положительным, бывший президент сможет выйти на свободу к Рождеству — еще до начала апелляционного процесса, запланированного на март 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова