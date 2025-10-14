Практика судів
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі розпочне відбування покарання у в’язниці 21 жовтня

13:22, 14 жовтня 2025
Саркозі стане першим експрезидентом Франції, який реально потрапить за ґрати.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі розпочне відбування покарання у в'язниці 21 жовтня

13:22, 14 жовтня 2025
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п’яти років позбавлення волі, 21 жовтня розпочне відбувати покарання у паризькій в’язниці «Санте» (La Santé). Це зробить його першим в історії Франції експрезидентом, який реально потрапить за ґрати.

Як повідомляє France Info, Саркозі розмістять в одиночній камері, дозволять три побачення на тиждень і дві прогулянки на день.

Умови утримання

13 жовтня Саркозі повідомили умови перебування. За даними французьких ЗМІ, експрезидент не матиме привілеїв:

  • він не перебуватиме у VIP-зоні, а в ізольованому блоці;
  • контакти з іншими ув’язненими будуть виключені;
  • під час прогулянок він перебуватиме самостійно у невеликому дворі.

У його камері буде стаціонарний телефон.

Можливе умовне звільнення

Відповідно до законодавства, Саркозі може подати запит на умовне звільнення вже з першого дня ув’язнення.

Як пояснив Орельєн Мартіні, заступник генерального секретаря Союзу магістратів (USM), таке рішення можливе, якщо не існує ризику втечі, тиску на свідків або змови з іншими учасниками справи.

Суд матиме до двох місяців, щоб розглянути клопотання. Якщо рішення буде позитивним, колишній президент може вийти на волю до Різдва — ще до початку апеляційного процесу, запланованого на березень 2026 року.

Франція

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду