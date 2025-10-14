Експрезидент Франції Ніколя Саркозі розпочне відбування покарання у в’язниці 21 жовтня

Саркозі стане першим експрезидентом Франції, який реально потрапить за ґрати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п’яти років позбавлення волі, 21 жовтня розпочне відбувати покарання у паризькій в’язниці «Санте» (La Santé). Це зробить його першим в історії Франції експрезидентом, який реально потрапить за ґрати.

Як повідомляє France Info, Саркозі розмістять в одиночній камері, дозволять три побачення на тиждень і дві прогулянки на день.

Умови утримання

13 жовтня Саркозі повідомили умови перебування. За даними французьких ЗМІ, експрезидент не матиме привілеїв:

він не перебуватиме у VIP-зоні, а в ізольованому блоці;

контакти з іншими ув’язненими будуть виключені;

під час прогулянок він перебуватиме самостійно у невеликому дворі.

У його камері буде стаціонарний телефон.

Можливе умовне звільнення

Відповідно до законодавства, Саркозі може подати запит на умовне звільнення вже з першого дня ув’язнення.

Як пояснив Орельєн Мартіні, заступник генерального секретаря Союзу магістратів (USM), таке рішення можливе, якщо не існує ризику втечі, тиску на свідків або змови з іншими учасниками справи.

Суд матиме до двох місяців, щоб розглянути клопотання. Якщо рішення буде позитивним, колишній президент може вийти на волю до Різдва — ще до початку апеляційного процесу, запланованого на березень 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.