Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Израиль, чтобы удержать «хрупкое перемирие» в регионе, — NYT

Во время визита Вэнс планирует встретиться с премьером Нетаньяху и другими израильскими лидерами, чтобы предотвратить срыв договорённостей между Израилем и ХАМАС.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Израиль, где планирует провести переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами. Его визит призван «укрепить хрупкое перемирие в Газе», заключенное при посредничестве администрации Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Как известно, в начале октября Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Согласно условиям соглашения, ХАМАС освободил 20 израильских заложников, а Израиль — около 2 000 палестинских заключенных. Однако уже через две недели договоренности оказались под угрозой.

Во время визита Вэнса в Израиль эксперты отмечают, что его поездка — это сигнал обеим сторонам не подрывать соглашение. Вместе с ним в регионе находятся специальный посланник Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер, которые участвовали в разработке договоренностей при посредничестве Египта, Катара и Турции.

Издание указывает, что, несмотря на формальное соблюдение перемирия, обстрелы не прекращаются. В прошлое воскресенье боевики ХАМАС атаковали израильских солдат в Рафаxе. В ответ Израиль нанес удары.

Премьер-министр Нетаньяху заявил, что во время переговоров с Вэнсом обсудит «вопросы безопасности и дипломатические возможности». «Мы преодолеем вызовы и воспользуемся возможностями», — сказал он в выступлении перед Кнессетом.

