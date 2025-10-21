Суд в Южной Корее оправдал основателя Kakao по делу о манипуляциях с акциями

Прокуратура требовала для Ким Бом Су 15 лет лишения свободы, но суд снял все обвинения, после чего акции Kakao выросли более чем на 5%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Южной Корее суд снял все обвинения с Ким Бом Су, основателя технологического гиганта Kakao Corp. После этого решения акции компании выросли более чем на 5%. Об этом сообщает Reuters.

Ким Бом Су, одного из самых известных предпринимателей страны, арестовали в июле прошлого года. Его обвиняли в искусственном повышении стоимости акций развлекательной компании SM Entertainment в 2023 году. По версии следствия, он якобы хотел помешать конкуренту — компании Hybe, которая представляет группу BTS, — приобрести SM Entertainment.

Прокуратура требовала для бизнесмена 15 лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов вон (около $350 тысяч). Осенью 2024 года его освободили под залог.

После оправдательного приговора Ким заявил: «Благодарю суд. Надеюсь, это станет возможностью для Kakao избавиться от тени обвинений в манипуляциях на рынке».

Ким Бом Су — один из пионеров южнокорейского IT-бизнеса. Он основал мессенджер KakaoTalk в 2010 году, который сегодня используют более 90% жителей страны — около 50 миллионов человек. Со временем Kakao выросла в огромную экосистему с направлениями в банковском деле, онлайн-торговле, играх, такси и финтехе. Совокупная стоимость активов компании оценивается в 94 триллиона вон (более $66 млрд).

Аналитик Kyobo Securities Ким Дон У отметил, что дело может быть передано в Верховный суд, однако нынешнее решение «снижает юридические риски для компании и ее руководства».

Ранее эксперты предупреждали: в случае осуждения Ким мог лишиться права владеть долей более 10% в KakaoBank — дочернем онлайн-банке, поскольку южнокорейское законодательство запрещает лицам, осужденным за финансовые преступления, контролировать банковские активы.

В настоящее время Ким Бом Су остается крупнейшим акционером Kakao, контролируя около 24% компании через связанные структуры.

В Kakao официально не комментируют решение суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.