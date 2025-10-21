Практика судов
  1. В мире

Верховный суд США рассмотрит, могут ли курильщики марихуаны законно владеть оружием

22:54, 21 октября 2025
Решение может стать ключевым для определения границ действия Второй поправки к Конституции США.
Верховный суд США рассмотрит, могут ли курильщики марихуаны законно владеть оружием
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Соединенных Штатов согласился рассмотреть дело, которое должно определить, могут ли люди, регулярно употребляющие марихуану, законно владеть огнестрельным оружием. Это станет очередным испытанием границ прав, гарантированных Второй поправкой к Конституции.

Как сообщает Associated Press, администрация президента Дональда Трампа обратилась к судьям с просьбой возобновить дело против жителя Техаса Али Даниала Хемани, которому предъявили обвинение в преступлении за то, что он, как утверждается, хранил оружие дома и признал регулярное употребление марихуаны.

Адвокаты добились отмены обвинения после того, как Апелляционный суд 5-го округа США признал, что общий запрет является неконституционным в соответствии с расширенным решением Верховного суда о правах на владение оружием. Апелляционные судьи отметили, что закон все же может применяться к людям, обвиняемым в том, что они находятся под воздействием наркотиков и при этом имеют оружие.

Слушания в Верховном суде, по прогнозам, состоятся в начале 2026 года, а решение может быть принято к лету.

Юристы Министерства юстиции настаивают, что ограничение является оправданным, поскольку регулярные потребители наркотиков представляют угрозу общественной безопасности. В то же время адвокаты Хемани считают, что закон сформулирован слишком широко — ведь, по данным правительственных исследований, более 20% американцев пробовали марихуану, а половина штатов уже легализовала ее рекреационное использование.

Дело рассматривается в контексте прецедентного решения Верховного суда 2022 года, которое существенно расширило права граждан на владение оружием. Тогда суд постановил, что любые ограничения должны опираться на «прочное историческое обоснование» в традициях США.

Новый процесс может стать очередным ключевым делом, которое определит, как американские суды будут трактовать баланс между правом на оружие и общественной безопасностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Задержек с выплатой зарплат военным не будет – Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 325 млрд грн

Основная часть выплат – 294 млрд грн – будет обеспечена за счет международной помощи.

Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду