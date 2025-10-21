Верховный суд США рассмотрит, могут ли курильщики марихуаны законно владеть оружием

Решение может стать ключевым для определения границ действия Второй поправки к Конституции США.

Верховный суд Соединенных Штатов согласился рассмотреть дело, которое должно определить, могут ли люди, регулярно употребляющие марихуану, законно владеть огнестрельным оружием. Это станет очередным испытанием границ прав, гарантированных Второй поправкой к Конституции.

Как сообщает Associated Press, администрация президента Дональда Трампа обратилась к судьям с просьбой возобновить дело против жителя Техаса Али Даниала Хемани, которому предъявили обвинение в преступлении за то, что он, как утверждается, хранил оружие дома и признал регулярное употребление марихуаны.

Адвокаты добились отмены обвинения после того, как Апелляционный суд 5-го округа США признал, что общий запрет является неконституционным в соответствии с расширенным решением Верховного суда о правах на владение оружием. Апелляционные судьи отметили, что закон все же может применяться к людям, обвиняемым в том, что они находятся под воздействием наркотиков и при этом имеют оружие.

Слушания в Верховном суде, по прогнозам, состоятся в начале 2026 года, а решение может быть принято к лету.

Юристы Министерства юстиции настаивают, что ограничение является оправданным, поскольку регулярные потребители наркотиков представляют угрозу общественной безопасности. В то же время адвокаты Хемани считают, что закон сформулирован слишком широко — ведь, по данным правительственных исследований, более 20% американцев пробовали марихуану, а половина штатов уже легализовала ее рекреационное использование.

Дело рассматривается в контексте прецедентного решения Верховного суда 2022 года, которое существенно расширило права граждан на владение оружием. Тогда суд постановил, что любые ограничения должны опираться на «прочное историческое обоснование» в традициях США.

Новый процесс может стать очередным ключевым делом, которое определит, как американские суды будут трактовать баланс между правом на оружие и общественной безопасностью.

