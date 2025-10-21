Белый дом приостановил подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште — NBC News

Подготовку к саммиту Дональда Трампа и Путина в Будапеште временно остановили.

Планирование встречи между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, на данный момент приостановлено. Об этом сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его данным, предварительный телефонный разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошел в конструктивном русле. В то же время, по оценке американского президента, обе стороны еще не достигли необходимого уровня готовности для продолжения подготовки к саммиту.

Ранее телеканал CNN сообщал, что предварительная встреча между США и Россией перед саммитом Трампа и Путина была отложена.

