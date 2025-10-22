Британского судью наказали за использование своей должности в предвыборной кампании

Во время выборов судья упомянул в листовках свой 17-летний опыт, что признали нарушением этических норм.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британского судью и кандидата на местных выборах Эндрю Доусона официально наказали за нарушение этических норм — он использовал свою должность в политической агитации. Об этом сообщает Law Gazette.

В частности, во время кампании Доусон распространял листовки с надписью: «17 лет обеспечиваю безопасность как судья». Именно это упоминание стало основанием для дисциплинарного расследования.

В Офисе по расследованию поведения судей (JCIO) напомнили, что судьи не имеют права использовать свой статус для продвижения профессиональных или политических интересов. При вступлении в должность они подписывают декларацию о соблюдении достоинства и доброй репутации судебной системы во всех сферах жизни.

Доусон извинился, заявив, что хотел лишь подчеркнуть свою преданность общественной службе. Однако расследование установило, что упоминание о его судейской должности «вышло за рамки допустимого» и могло создать впечатление попытки повлиять на избирателей.

Несмотря на то, что инцидент признали «искренней ошибкой», его действия охарактеризовали как «недостаток осторожности». По решению судьи Кихена, принятому от имени главного судьи Англии и с согласия лорда-канцлера, Доусон получил официальное замечание. До этого его служба считалась безупречной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.