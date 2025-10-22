Британського суддю покарали за використання своєї посади у передвиборчій кампанії

Під час виборів суддя згадав про свій 17-річний досвід у листівках, що визнали порушенням етичних норм.

Британського суддю та кандидата на місцевих виборах Ендрю Доусона офіційно покарали за порушення етичних норм — він використав свою посаду у політичній агітації. Про це повідомляє Law Gazette.

Зокрема, під час кампанії Доусон розповсюджував листівки із написом: «17 років забезпечую безпеку як суддя». Саме ця згадка стала підставою для дисциплінарного розслідування.

В Офісі з розслідування суддівської поведінки (JCIO) нагадали, що судді не мають права використовувати свій статус для просування професійних чи політичних інтересів. При вступі на посаду вони підписують декларацію про дотримання гідності та доброї репутації судової системи в усіх сферах життя.

Доусон вибачився, заявивши, що хотів лише підкреслити свою відданість громадській службі. Втім, розслідування встановило, що згадка про суддівську посаду «вийшла за межі допустимого» і могла створити враження спроби вплинути на виборців.

Попри те, що інцидент визнали «щирою помилкою», його дії охарактеризували як «нестачу обачності». За рішенням судді Кіхена, ухваленим від імені головної судді Англії та за згодою лорда-канцлера, Доусон отримав офіційне зауваження. До цього його служба вважалася бездоганною.

