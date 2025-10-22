Автомобиль протаранил ворота Белого дома – водитель задержан

Секретная служба США задержала водителя, который въехал на автомобиле в ворота Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post.
Авария произошла около ворот для автомобилей на углу 17-й улицы и улицы E на северо-западе, сообщило агентство.
Место инцидента расположено в нескольких сотнях метров от резиденции президента США Дональда Трампа.
