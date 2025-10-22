Автомобіль протаранив ворота Білого дому – водія затримано

Інцидент стався поруч з резиденцією Трампа.

Фото: The Washington Post

Секретна служба США затримала водія, який в’їхав автомобілем у ворота Білого дому. Про це повідомляє The Washington Post.

Аварія сталася близько біля воріт для автомобілів на розі 17-ї вулиці та вулиці E на північному заході, повідомило агентство.

Місце інциденту розташоване за кілька сотень метрів від резиденції президента США Дональда Трампа.

