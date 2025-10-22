Стив Возняк, Ричард Брэнсон, принц Гарри и сотни личностей призвали остановить разработку ИИ-суперинтеллекта

Заявление поддержали пионеры ИИ, академики, политики и общественные деятели из-за рисков для человечества.

Более 850 известных личностей, в том числе соучредитель Apple Стив Возняк и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, подписали заявление с требованием приостановить разработку «суперинтеллекта» — искусственного интеллекта, который превосходит человека в большинстве когнитивных задач. Об этом сообщило CNBC.

Среди подписантов — пионеры ИИ Йошуа Бенжио и Джеффри Хинтон, известные как «крестные отцы» современного искусственного интеллекта, а также ведущий исследователь Стюарт Рассел из UC Berkeley.

Термин «суперинтеллект» приобрел популярность на фоне конкуренции между компаниями, такими как xAI Илона Маска и OpenAI Сэма Альтмана, которые разрабатывают мощные большие языковые модели. Даже Meta создала подразделение под названием «Meta Superintelligence Labs».

Авторы заявления предупреждают о серьезных угрозах: экономическом и социальном отчуждении, потере свобод и гражданских прав, рисках для национальной безопасности и даже потенциальном исчезновении человечества. Они предлагают запретить развитие суперинтеллекта, пока научное сообщество и общество не придут к соглашению о безопасном контроле этой технологии.

Подписантами стали академики, медийные личности, религиозные лидеры, а также политики, в частности бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майк Маллен, экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс, принц Гарри, Меган Маркл и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.

Компьютерный ученый Йошуа Бенжио отметил, что ИИ может превзойти человека в когнитивных задачах уже через несколько лет. Он подчеркнул, что хотя такие технологии способны помочь решать глобальные проблемы, они несут значительные риски.

«Для безопасного продвижения к суперинтеллекту необходимо разработать системы ИИ, которые не могут наносить вред людям, и предоставить общественности большее влияние на решения, формирующие наше будущее», — заявил Бенжио.

