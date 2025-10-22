Практика судів
Стів Возняк, Річард Бренсон, Принц Гаррі та сотні відомих осіб закликали зупинити розробку ШІ-суперінтелекту

16:17, 22 жовтня 2025
Заяву підтримали піонери ШІ, академіки, політики та громадські діячі через ризики для людства.
Фото: CNBC
Понад 850 відомих осіб, зокрема співзасновник Apple Стів Возняк і засновник Virgin Group Річард Бренсон, підписали заяву з вимогою призупинити розробку «суперінтелекту» — штучного інтелекту, який перевершує людину в більшості когнітивних завдань. Про це повідомило CNBC.

Серед підписантів — піонери ШІ Йошуа Бенжіо та Джефрі Хінтон, відомі як «хрещені батьки» сучасного штучного інтелекту, а також провідний дослідник Стюарт Рассел з UC Berkeley.

Термін «суперінтелект» набув популярності на тлі конкуренції між компаніями, такими як xAI Ілона Маска та OpenAI Сема Альтмана, які розробляють потужні великі мовні моделі. Навіть Meta створила підрозділ під назвою «Meta Superintelligence Labs».

Автори заяви попереджають про серйозні загрози: економічне та соціальне відчуження, втрату свобод і громадянських прав, ризики для національної безпеки та навіть потенційне зникнення людства. Вони пропонують заборонити розвиток суперінтелекту, доки наукова спільнота та суспільство не дійдуть згоди щодо безпечного контролю цієї технології.

Підписантами стали академіки, медійні особи, релігійні лідери, а також політики, зокрема колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Майк Маллєн, ексрадниця з національної безпеки Сюзан Райс, принц Гаррі, Меган Маркл і колишня президентка Ірландії Мері Робінсон.

Комп’ютерний вчений Йошуа Бенжіо зазначив, що ШІ може перевершити людину в когнітивних завданнях уже за кілька років. Він підкреслив, що хоча такі технології здатні допомогти вирішувати глобальні проблеми, вони несуть значні ризики.

«Для безпечного просування до суперінтелекту необхідно розробити системи ШІ, які не можуть завдавати шкоди людям, і надати громадськості більший вплив на рішення, що формують наше майбутнє», — заявив Бенжіо.

