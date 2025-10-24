SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink — что произошло

SpaceX заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались в мошеннических центрах Мьянмы.

Компания Илона Маска SpaceX отключила более 2500 терминалов Starlink, которые использовались в деятельности киберпреступных группировок на территории Мьянмы. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что несмотря на заявления о жёстких мерах по ликвидации центров кибермошенничества вдоль тайско-мьянманской границы, мошеннические структуры продолжают активно действовать в стране.

«Мы активно выявляем нарушения во всех странах, где работает Starlink, и сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру. В Мьянме мы проактивно отключили более 2500 комплектов Starlink вблизи подозрительных центров мошенничества», — подчеркнула Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink.

Решение было принято после того, как расследование AFP показало, что в районах, граничащих с Таиландом и Китаем, сотни нелегальных «киберлагерей» использовали Starlink для обхода интернет-блокировок. Многие центры устанавливают антенны Starlink на крышах после того, как Таиланд ограничил подачу интернета и электроэнергии в приграничные зоны.

Мошеннические центры привлекают к своей деятельности работников, среди которых много мигрантов, завербованных обманом или силой.

