SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink — що сталося

SpaceX заблокувала понад 2 500 терміналів Starlink, які використовувалися у шахрайських центрах М’янми.

Компанія Ілона Маска SpaceX відключила більше ніж 2500 терміналів Starlink, які були задіяні у діяльності кіберзлочинних угруповань на території М’янми. Про це інформує СNN.

Зазначається, що попри заяви про жорсткі заходи щодо ліквідації центрів кібершахрайства вздовж тайсько-м’янмарського кордону, шахрайські структури й надалі активно діють у країні.

"Ми активно виявляємо порушення в усіх країнах, де працює Starlink, і співпрацюємо з правоохоронними органами по всьому світу. У М’янмі ми проактивно відключили понад 2500 комплектів Starlink поблизу підозрілих центрів шахрайства", - наголосила Лорен Дрейєр, віцепрезидент SpaceX з бізнес-операцій Starlink.

Рішення було ухвалене після того, як розслідування AFP показало, що в районах, які межують із Таїландом і Китаєм, сотні нелегальних “кібертаборів” використовували Starlink для обходу інтернет-блокувань. Багато центрів встановлюють антени Starlink на дахах після того, як Таїланд обмежив подачу інтернету та електроенергії на прикордонні території.

Шахрайські центри залучають до своєї діяльності працівників, серед яких багато мігрантів, що були завербовані обманом або примусом.

