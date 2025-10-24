Рад, что он так считает — Трамп ответил на заявление Путина об отсутствии последствий от санкций США

Президент США Дональд Трамп ответил на слова Путина о "невосприимчивости" России к санкциям США и заявил, что хочет увидеть это через полгода. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
"Я рад, что он так считает. Это хорошо. Я вам об этом расскажу через полгода, ладно? Посмотрим, увидим, как оно все сложится", - сказал Трамп.
Ранее Путин заявил, что считает введение санкций попыткой давления на Россию, подчеркнув, что для замещения российской нефти на мировом рынке нужно время, а сами санкции не нанесут ущерба экономике страны.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на должность главы Белого дома из-за разочарования Путиным.
Как известно, США ввели новые масштабные санкции против РФ – под ограничениями «Роснефть» и «Лукойл».
