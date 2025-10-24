Радий, що він так вважає — Трамп відповів на заяву Путіна про відсутність наслідків від санкцій США

Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про те, що санкції США не мали суттєвих наслідків для російської економіки.

Президент США Дональд Трамп відповів на слова Путіна про "несприйнятливість" Росії до санкцій США і заявив, що хоче побачити це через півроку. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"Я радий, що він так вважає. Це добре. Я вам про це розповім через півроку, гаразд? Побачимо, побачимо, як воно все складеться", - сказав Трамп.

Раніше Путін заявив, що вважає запровадження санкцій спробою тиску на Росію, наголосивши, що для заміщення російської нафти на світовому ринку потрібен час, а самі санкції не завдадуть шкоди економіці країни.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним.

Як відомо, що США запровадили нові масштабні санкції проти РФ – під обмеженнями «Роснефть» і «Лукойл».

