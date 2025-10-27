В Литве усиливают контроль над небом и активизируют ПВО

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович сообщил, что страна ужесточает контроль над воздушным пространством после ряда инцидентов с неизвестными объектами.

В Литве усиливают наблюдение за небом вблизи границы с Беларусью. Об этом сообщает Delfi.

И.о. министра обороны Литвы Владислав Кондратович сообщил, что после серии инцидентов с неизвестными объектами страна усиливает контроль над своим воздушным пространством, чтобы уменьшить потенциальные угрозы безопасности.

По его словам, отныне полиция и военные будут действовать более слаженно для недопущения проникновения в воздушное пространство Литвы объектов, запущенных с территории Беларуси. В случае фиксации таких объектов соответствующие районы оперативно будут закрываться для полетов.

«Как только заметят в воздушном пространстве объект, который летит, будет можно закрыть соответствующую зону. Вся Литва разделена на 24 зоны, поэтому в течение 10 минут можно закрыть конкретную зону и принять меры», — сказал он.

Кондратович не стал раскрывать детали конкретных мероприятий, подчеркнув, что это делается ради безопасности и чтобы не предоставлять информацию потенциальным злоумышленникам.

Он отметил, что применяются различные элементы противовоздушной обороны и разведки, что позволяет быстро реагировать на потенциальные угрозы. При этом прямых военных действий у границы не планируется.

«Сможем использовать определенные элементы ПВО, разведки, это дает быстрый результат. Но если вы представляете, что мы сегодня поставим пушку у границы и будем стрелять, то этого не будет», — подчеркнул и.о. министра обороны.

Напомним, что Литва закрыла два крупнейших аэропорта – Вильнюса и Каунаса, а также временно прекратила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью после того, как на ее территорию залетели гелевые метеорологические шары.

