У Литві посилюють контроль над небом і активізують ППО

У Литві посилюють спостереження за небом поблизу кордону з Білоруссю. Про це повідомляє Delfi.

Виконувач обов’язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович повідомив, що після низки інцидентів із невідомими об’єктами країна посилює контроль над своїм повітряним простором, аби зменшити потенційні загрози безпеці.

За його словами, відтепер поліція та військові діятимуть більш злагоджено для недопущення проникнення в повітряний простір Литви об’єктів, запущених із території Білорусі. У разі фіксації таких об’єктів відповідні райони оперативно закриватимуть для польотів.

"Щойно помітять у повітряному просторі об'єкт, що летить, можна буде закрити відповідну зону. Уся Литва розділена на 24 зони, тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону і вжити заходів", - сказав він.

Кондратович не став розкривати деталі конкретних заходів, наголосивши, що це робиться задля безпеки й щоб не надавати інформацію потенційним зловмисникам.

Він зазначив, що застосовуються різні елементи протиповітряної оборони та розвідки, що дає змогу швидко реагувати на потенційні загрози. При цьому прямих військових дій біля кордону не планується.

"Зможемо використовувати певні елементи ППО, розвідки, це дає швидкий результат. Але якщо ви уявляєте, що ми сьогодні поставимо гармату біля кордону і будемо стріляти, то цього не буде", - наголосив в.о. міністра оборони.

Нагадаємо, що Литва закрила два найбільші аеропорти – Вільнюса та Каунаса, а також тимчасово припинила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію залетіли гелієві метеорологічні кулі.

