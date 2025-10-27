Практика судів
  1. У світі

У Литві посилюють контроль над небом і активізують ППО

09:18, 27 жовтня 2025
Виконувач обов’язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович повідомив, що країна посилює контроль над повітряним простором після низки інцидентів із невідомими об’єктами.
У Литві посилюють контроль над небом і активізують ППО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Литві посилюють спостереження за небом поблизу кордону з Білоруссю. Про це повідомляє Delfi.

Виконувач обов’язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович повідомив, що після низки інцидентів із невідомими об’єктами країна посилює контроль над своїм повітряним простором, аби зменшити потенційні загрози безпеці.

За його словами, відтепер поліція та військові діятимуть більш злагоджено для недопущення проникнення в повітряний простір Литви об’єктів, запущених із території Білорусі. У разі фіксації таких об’єктів відповідні райони оперативно закриватимуть для польотів.

"Щойно помітять у повітряному просторі об'єкт, що летить, можна буде закрити відповідну зону. Уся Литва розділена на 24 зони, тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону і вжити заходів", - сказав він.

Кондратович не став розкривати деталі конкретних заходів, наголосивши, що це робиться задля безпеки й щоб не надавати інформацію потенційним зловмисникам.

Він зазначив, що застосовуються різні елементи протиповітряної оборони та розвідки, що дає змогу швидко реагувати на потенційні загрози. При цьому прямих військових дій біля кордону не планується.

"Зможемо використовувати певні елементи ППО, розвідки, це дає швидкий результат. Але якщо ви уявляєте, що ми сьогодні поставимо гармату біля кордону і будемо стріляти, то цього не буде", - наголосив в.о. міністра оборони.

Нагадаємо, що Литва закрила два найбільші аеропорти – Вільнюса та Каунаса, а також тимчасово припинила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію залетіли гелієві метеорологічні кулі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Литва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду