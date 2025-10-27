У нас есть подлодка возле их берегов, —Трамп ответил на угрозы Путина ракетой «Буревестник»

Президент США Трамп считает, что Путин должен сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытании ракет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Путин на днях похвастался испытаниями ядерной ракеты "Буревестник". На это заявление отреагировал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что у российских берегов находится американская атомная подлодка.

Трамп подчеркнул, что Путин должен сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытании ракет, пишет CNN.

"Они знают, что у нас есть атомная подлодка - лучшая в мире - прямо у их побережья. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", - сказал Трамп.

Он также отметил, что демонстративные заявления Путина о ракетных испытаниях вызывают недоумение.

"Я не думаю, что Путин должен об этом говорить, кстати. Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год. Вот что он должен делать – вместо того, чтобы испытывать ракеты", – подчеркнул Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.