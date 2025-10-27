У нас є підводний човен біля їхніх берегів, — Трамп відповів на погрози Путіна ракетою «Буревісник»

Президент США Трамп вважає, що Путін має зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Путін днями похизувався випробуваннями ядерної ракети "Буревісник". На цю заяву відреагував президент США Дональд Трамп, підкресливши, що біля російських берегів перебуває американський атомний підводний човен.

Трамп наголосив, що Путін має зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет, пише CNN.

"Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен - найкращий у світі - прямо біля їхнього узбережжя. Ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що демонстративні заяви Путіна про ракетні випробування викликають здивування.

"Я не думаю, що Путін повинен про це говорити, до речі. Він має закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він повинен робити - замість того, щоб випробовувати ракети", - сказав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.