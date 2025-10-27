Дональд Трамп о возможности новых санкций против России: «Увидите»

Президент США также заявил, что не участвует в обсуждении возможного использования замороженных российских активов в ЕС для оказания помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, должен ли Европейский Союз использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Напомним, ранее ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря.

Журналисты спросили у Трампа, что он думает по этому поводу. На это президент США заявил, что не принимает участия в обсуждении возможного использования замороженных российских активов в ЕС для оказания помощи Украине.

«Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен», — сказал он журналистам.

Также он прокомментировал вероятность введения дополнительных санкций против России.

«Увидите», — заявил глава Белого дома.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на пост главы Белого дома из-за разочарования Путиным.

