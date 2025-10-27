Дональд Трамп про можливість нових санкцій проти Росії: «Побачите»

Президент США також заявив, що не бере участі в обговоренні можливого використання заморожених російських активів в ЄС для надання допомоги Україні.

Президент США Дональд Трамп відповів, чи має Європейський Союз використати заморожені активи РФ для допомоги Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Нагадаємо, раніше ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня.

Журналісти ж запитали у Трампа, що він думає з цього приводу. На це президент США заявив, що не бере участі в обговоренні можливого використання заморожених російських активів в ЄС для надання допомоги Україні.

«Ви повинні запитати про це ЄС, я в це не залучений», - сказав він журналістам.

Також він прокоментував ймовірність запровадження додаткових санкцій проти Росії.

«Ви побачите», - заявив глава Білого дому.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним.

