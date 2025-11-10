Штат Луизиана хочет, чтобы заключенные работали на ферме даже при 33-градусной жаре — дело рассматривает суд

Суд выясняет, нарушает ли Луизиана права заключенных, позволяя им работать на тюремной ферме «Ангола» даже в опасную жару.

Власти штата Луизиана обратились в Апелляционный суд Пятого округа с требованием отменить решение федерального судьи, который обязал обеспечить дополнительную защиту заключенным, работающим на ферме тюрьмы «Ангола», когда температура достигает определенного уровня. Об этом сообщает Courthouse News.

Иск против штата подала правозащитная организация Voice of the Experienced, выступающая за права заключенных. Она представляет группу мужчин, содержащихся в Государственной тюрьме Луизианы в Анголе, где действует сельскохозяйственная программа Farm Line. Правозащитники утверждают, что заключенных заставляют работать в опасных условиях за символическую или нулевую плату — на земле, которая когда-то была «плантацией рабов».

Судебный конфликт из-за «порога жары»

Весной 2024 года власти Луизианы повысили «порог жары» — показатель температуры, при котором тюремная администрация обязана переводить рабочих в тень или помещения, — с 88°F до 91°F (примерно с 31°C до 33°C).

Судья Брайан Джексон из федерального суда Луизианы признал это решение опасным и временно распорядился вернуть старый порог в 88°F. По мнению суда, именно при этой температуре резко возрастает риск теплового удара.

Через 90 дней срок действия решения истек — так требует Закон о реформе судебных исков в тюрьмах (PLRA). На следующий день Джексон издал предварительное постановление с аналогичными условиями, однако апелляционный суд приостановил его действие до рассмотрения жалобы штата.

Аргументы сторон

Представитель Луизианы Кейтлин Гюттеманн заявила, что повторное постановление суда нарушает PLRA, поскольку закон запрещает последовательные временные ограничения, назвав решение «обходом закона».

В свою очередь адвокат истцов Кимберли Грамбо отметила, что закон не содержит запрета на несколько предварительных постановлений в длительных коллективных исках.

Она подчеркнула: «Если принять позицию штата, заключенные смогут получить защиту только на 90 дней, даже если процесс длится годами. Это абсурд».

Судья В. Юджин Дэвис поставил под сомнение, актуально ли решение сейчас, ведь жара в ноябре бывает редко. Грамбо ответила, что судья Джексон основывался на трехлетних данных, которые показывают вероятность превышения отметки в 88°F даже в ноябре.

Вопрос «микроменеджмента»

Луизиана настаивает, что уже улучшила условия труда: обеспечила тень, воду, лед и регулярные перерывы независимо от температуры. Гюттеманн назвала решение суда «классическим примером микроменеджмента», который запрещен законом.

Однако судья Карл Стюарт не согласился с этим аргументом, отметив, что подобные жалобы звучали и во время борьбы с расовой сегрегацией.

