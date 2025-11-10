  1. В мире

Николя Саркози выйдет из тюрьмы до рассмотрения апелляции по «ливийскому делу»

16:03, 10 ноября 2025
Бывший президент Франции Николя Саркози выйдет из тюрьмы после почти трех недель заключения.
Николя Саркози выйдет из тюрьмы до рассмотрения апелляции по «ливийскому делу»
Фото: BENJAMIN GIRETTE / LE MONDE
Бывшего президента Франции Николя Саркози освободили из тюрьмы после почти трех недель заключения. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа, который постановил поместить политика под судебный надзор до рассмотрения апелляции. Об этом сообщает France24.

Саркози, приговоренного к пяти годам лишения свободы за сговор с целью получения средств на предвыборную кампанию, взяли под стражу 21 октября.

70-летний Саркози стал первым президентом Франции современной эпохи, который оказался за решеткой.

В настоящее время политику запрещено покидать территорию Франции, а рассмотрение апелляции по делу запланировано на ближайшие месяцы.

Франция

