Николя Саркози выйдет из тюрьмы до рассмотрения апелляции по «ливийскому делу»

Бывший президент Франции Николя Саркози выйдет из тюрьмы после почти трех недель заключения.

Фото: BENJAMIN GIRETTE / LE MONDE

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшего президента Франции Николя Саркози освободили из тюрьмы после почти трех недель заключения. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа, который постановил поместить политика под судебный надзор до рассмотрения апелляции. Об этом сообщает France24.

Саркози, приговоренного к пяти годам лишения свободы за сговор с целью получения средств на предвыборную кампанию, взяли под стражу 21 октября.

70-летний Саркози стал первым президентом Франции современной эпохи, который оказался за решеткой.

В настоящее время политику запрещено покидать территорию Франции, а рассмотрение апелляции по делу запланировано на ближайшие месяцы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.