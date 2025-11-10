Roblox под прицелом: Техас обвиняет игровую платформу в опасности для детей

Техас подал иск против Roblox, обвинив компанию в допущении эксплуатации детей и введении родителей в заблуждение относительно безопасности платформы.

Штат Техас подал масштабный иск против Roblox Corporation — разработчика одной из самых популярных детских игровых платформ в мире. Дело Texas v. Roblox Corporation рассматривает Окружной суд округа Кинг.

В документе объемом более 70 страниц компанию обвиняют в допущении сексуальной эксплуатации детей, введении родителей в заблуждение и получении прибыли из опасной среды, замаскированной под «семейные развлечения».

В чем суть иска

Иск подан в суд округа Кинг. Генпрокуратура требует от Roblox до 10 000 долларов за каждое нарушение закона о недобросовестных торговых практиках (Deceptive Trade Practices Act).

По версии штата, компания годами обманывала родителей, утверждая, что Roblox — безопасная платформа, в то время как на ней допускалось распространение порнографического контента, груминг и контакты между детьми и взрослыми.

В иске говорится, что Roblox «создала цифровую детскую площадку, переполненную хищниками и сексуальным контентом», при этом рекламируя себя как безопасную и «семейную».

«Современные хищники больше не заманивают детей конфетами — они делают это с помощью Robux», — отмечается в иске.

Кто под угрозой

По данным прокуратуры, ежедневно в Roblox играют более 80 миллионов пользователей, большинство из которых — дети младше 13 лет. Платформа позволяет регистрацию без подтверждения возраста и согласия родителей, что, по мнению штата, создает идеальные условия для преступников.

Также указывается, что внутренняя валюта Robux используется для манипуляций и даже сексуального шантажа детей: взрослые пользователи якобы предлагали Robux в обмен на интимные фотографии.

Конкретные случаи

В документе приведен ряд реальных историй, среди них — дело 10-летней девочки из Техаса, которую изнасиловали после того, как ее «загрумили» через Roblox и Discord.

Другие эпизоды описывают случаи торговли детьми, онлайн-шантажа и распространения детской порнографии (CSAM).

ФБР также расследует деятельность международной группы «764», которую называют террористической организацией. Она использовала Roblox для эксплуатации детей и распространения порнографического контента.

Прибыль важнее безопасности

По версии истцов, Roblox сознательно подвергает детей опасности ради прибыли. Компанию обвиняют в:

расширении присутствия взрослых пользователей для увеличения доходов;

сокращении расходов на модерацию контента, чтобы улучшить финансовые показатели;

умышленном игнорировании рисков даже после многочисленных скандалов и расследований.

«Компания создала виртуальную вселенную без контроля, где дети становятся легкой добычей для взрослых, замаскированных под игроков», — подчеркивается в иске.

Недостаточные изменения

Roblox внедрила ряд ограничений — в частности, запрет личных сообщений для детей до 13 лет и систему «родительского контроля».

Однако, по словам прокуратуры, эти меры неэффективны и запоздалы — дети все равно могут общаться со взрослыми во «внутренних играх», а проверку возраста легко обойти.

Чего требует Техас

Штат просит суд:

признать Roblox виновной во введении потребителей в заблуждение;

наложить финансовые санкции — до 10 000 долларов за каждое нарушение;

признать платформу «общественной угрозой»;

обязать компанию внедрить реальные механизмы защиты детей.

