Википедия призвала ИИ-компании использовать платную платформу Wikimedia Enterprise

Википедия запускает платный доступ для поддержки контента в эпоху искусственного интеллекта.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Википедия представила стратегический план на будущее в эпоху искусственного интеллекта и обратилась к разработчикам генеративного ИИ с просьбой не извлекать данные напрямую с сайта, а пользоваться официальным платным API — Wikimedia Enterprise. Об этом говорится на странице Викимедии.

Отмечается, что Wikimedia Enterprise позволяет получать большие объемы контента без перегрузки серверов. Платная модель также позволяет поддерживать некоммерческую миссию фонда и гарантирует, что вклад авторов будет должным образом указан в результатах генеративного ИИ.

В Викимедии добавляют, что боты искусственного интеллекта уже пытались скрытно собирать информацию с Wikipedia, маскируясь под обычных пользователей. После обновления систем обнаружения трафика выяснилось, что с мая по июнь значительную часть запросов осуществляли именно ИИ-боты.

В сообщении говорится, что в условиях сокращения трафика уменьшается и количество волонтеров, которые дополняют Википедию, а также число доноров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.