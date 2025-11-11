  1. У світі

Вікіпедія закликала ШІ-компанії використовувати платну платформу Wikimedia Enterprise

14:36, 11 листопада 2025
Вікіпедія запускає платний доступ для підтримки контенту в епоху ШІ.
Вікіпедія закликала ШІ-компанії використовувати платну платформу Wikimedia Enterprise
Фото: Getty Images
Вікіпедія презентувала стратегічний план на майбутнє в епоху штучного інтелекту та звернулася до розробників генеративного ШІ з проханням не витягувати дані напряму з сайту, а користуватися офіційним платним API – Wikimedia Enterprise. Про це йдеться на сторінці Вікімедії.

Зазначається, що Wikimedia Enterprise дозволяє отримувати великі обсяги контенту без перевантаження серверів. Також платна модель дає змогу підтримувати некомерційну місію фонду та гарантує, що внесок авторів буде належно зазначений у результатах генеративного ШІ.

У Вікімедії додають, що боти штучного інтелекту вже намагалися приховано збирати інформацію з Wikipedia, маскуючись під звичайних користувачів. Після оновлення систем виявлення трафіку з’ясувалося, що у з травня по червень значну частину запитів здійснювали саме ШІ-боти.

У дописі йдеться, що в умовах зменшення трафіку скорочується і кількість волонтерів, які доповнюють Вікіпедія, а також число донорів.

