Глава МВД Словакии проиграл суд следователям, которых назвал «бандой головорезов», теперь выплатит им 90 тысяч евро
Глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток проиграл судебный иск шести следователям антикоррупционного подразделения, которые обвинили его в оскорблениях и отстранении от работы. Об этом сообщает Aktuality.
Лидер коалиционной партии «Голос» сравнил группу следователей, расследовавших коррупцию среди высокопоставленных чиновников партии Smer, с осужденным убийцей Микулашем Чернаком. Шутай Эшток называл их преступниками, мафиози, «ковбоями, искажающими правосудие», «бандой головорезов» и «кумами». Избегая судебного процесса, он не принимал почту и игнорировал вызовы в суд, но дело проиграл.
Суд обязал министра выплатить по 15 тыс. евро каждому из шести следователей — Яну Чурилло, Паволу Дюрце, Штефану Машину, Милану Саботе, Браниславу Дунчку и Роберту Магуле, в общей сложности 90 тыс. евро. Кроме того, Шутай Эшток должен публично извиниться через Facebook, где ранее разместил оскорбительный пост, и сохранять извинения на странице все время существования профиля.
В апрельском посте 2025 года министр связал следователей с Чернаком, заявив: «В обществе появилась опасная тенденция оправдывать преступников, которые нарушали закон, пытали и убивали, делая из них мучеников или героев». После вступления в должность он отстранил этих правоохранителей от работы. С осени 2023 года они не могут выполнять обязанности, получают минимальную зарплату и вынуждены оставаться дома в рабочее время.
