Глава МВД Словакии проиграл суд следователям, которых назвал «бандой головорезов», теперь выплатит им 90 тысяч евро

Матуш Шутай Эшток должен выплатить по 15 тысяч евро каждому из шести следователей и публично извиниться.

Глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток проиграл судебный иск шести следователям антикоррупционного подразделения, которые обвинили его в оскорблениях и отстранении от работы. Об этом сообщает Aktuality.

Лидер коалиционной партии «Голос» сравнил группу следователей, расследовавших коррупцию среди высокопоставленных чиновников партии Smer, с осужденным убийцей Микулашем Чернаком. Шутай Эшток называл их преступниками, мафиози, «ковбоями, искажающими правосудие», «бандой головорезов» и «кумами». Избегая судебного процесса, он не принимал почту и игнорировал вызовы в суд, но дело проиграл.

Суд обязал министра выплатить по 15 тыс. евро каждому из шести следователей — Яну Чурилло, Паволу Дюрце, Штефану Машину, Милану Саботе, Браниславу Дунчку и Роберту Магуле, в общей сложности 90 тыс. евро. Кроме того, Шутай Эшток должен публично извиниться через Facebook, где ранее разместил оскорбительный пост, и сохранять извинения на странице все время существования профиля.

В апрельском посте 2025 года министр связал следователей с Чернаком, заявив: «В обществе появилась опасная тенденция оправдывать преступников, которые нарушали закон, пытали и убивали, делая из них мучеников или героев». После вступления в должность он отстранил этих правоохранителей от работы. С осени 2023 года они не могут выполнять обязанности, получают минимальную зарплату и вынуждены оставаться дома в рабочее время.

