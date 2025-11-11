  1. В мире

Глава МВД Словакии проиграл суд следователям, которых назвал «бандой головорезов», теперь выплатит им 90 тысяч евро

14:28, 11 ноября 2025
Матуш Шутай Эшток должен выплатить по 15 тысяч евро каждому из шести следователей и публично извиниться.
Глава МВД Словакии проиграл суд следователям, которых назвал «бандой головорезов», теперь выплатит им 90 тысяч евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток проиграл судебный иск шести следователям антикоррупционного подразделения, которые обвинили его в оскорблениях и отстранении от работы. Об этом сообщает Aktuality.

Лидер коалиционной партии «Голос» сравнил группу следователей, расследовавших коррупцию среди высокопоставленных чиновников партии Smer, с осужденным убийцей Микулашем Чернаком. Шутай Эшток называл их преступниками, мафиози, «ковбоями, искажающими правосудие», «бандой головорезов» и «кумами». Избегая судебного процесса, он не принимал почту и игнорировал вызовы в суд, но дело проиграл.

Суд обязал министра выплатить по 15 тыс. евро каждому из шести следователей — Яну Чурилло, Паволу Дюрце, Штефану Машину, Милану Саботе, Браниславу Дунчку и Роберту Магуле, в общей сложности 90 тыс. евро. Кроме того, Шутай Эшток должен публично извиниться через Facebook, где ранее разместил оскорбительный пост, и сохранять извинения на странице все время существования профиля.

В апрельском посте 2025 года министр связал следователей с Чернаком, заявив: «В обществе появилась опасная тенденция оправдывать преступников, которые нарушали закон, пытали и убивали, делая из них мучеников или героев». После вступления в должность он отстранил этих правоохранителей от работы. С осени 2023 года они не могут выполнять обязанности, получают минимальную зарплату и вынуждены оставаться дома в рабочее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд МВД следователь Словакия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]