Глава МВС Словаччини програв суд слідчим, яких назвав «зграєю головорізів», тепер виплатить їм 90 тисяч євро

14:28, 11 листопада 2025
Матуш Шутай Ешток має виплатити по 15 тисяч євро кожному з шести слідчих і публічно вибачитися.
Глава МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток програв судовий позов шести слідчим антикорупційного підрозділу, які звинуватили його в образах і відстороненні від роботи. Про це повідомляє Aktuality.

Лідер коаліційної партії «Голос» порівняв групу слідчих, що розслідували корупцію серед високопосадовців партії Smer, із засудженим вбивцею Мікулашем Чернаком. Шутай Ешток називав їх злочинцями, мафіозі, «ковбоями, що перекручують правосуддя», «зграєю головорізів» і «кумами». Уникаючи судового процесу, він не приймав пошту та ігнорував виклики до суду, але справу програв.

Суд зобов’язав міністра виплатити по 15 тис. євро кожному з шести слідчих — Яну Чуріллі, Паволу Дюрці, Штефану Машину, Мілану Саботі, Браніславу Дунчку та Роберту Магулі, загалом 90 тис. євро. Крім того, Шутай Ешток має публічно вибачитися через Facebook, де раніше розмістив образливий пост, і зберігати вибачення на сторінці весь час існування профілю.

У квітневому дописі 2025 року міністр пов’язав слідчих із Чернаком, заявивши: «У суспільстві з’явилася небезпечна тенденція виправдовувати злочинців, які порушували закон, катували і вбивали, роблячи з них мучеників чи героїв». Після вступу на посаду він відсторонив цих правоохоронців від роботи. З осені 2023 року вони не можуть виконувати обов’язки, отримують мінімальну зарплату і змушені залишатися вдома в робочий час.

