14-летний подросток подал в суд на своих родителей, которые отправили его из Лондона учиться в Африку

14-летний мальчик из Великобритании, который подал в суд на своих родителей после того, как они отправили его в школу-интернат в Африке, должен оставаться там как минимум до окончания обучения по программе GCSE (британский аттестат о среднем образовании). Такое решение принял судья Высокого суда Лондона, сообщает BBC.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года родители отвезли его в Гану, сказав, что он едет навестить больного родственника.

На самом деле они планировали, чтобы сын остался там — из-за проблем с поведением в Лондоне, в частности пропусков школы, наличия денег непонятного происхождения и подозрений, что он носил нож. Сам мальчик отрицает какую-либо причастность к бандам или оружию.

Судья постановил, что мальчик должен оставаться в Гане и подготовиться к возвращению после завершения обучения по программе, эквивалентной GCSE.

Судебный процесс и жалоба мальчика

После того как он сообщил, что несчастлив и скучает по дому, мальчик нашёл адвокатов за государственный счёт и подал иск против своих родителей в Высокий суд Лондона в феврале этого года.

Первое дело он проиграл — суд решил, что возвращение в Британию может причинить ему ещё больший вред.

В июне, после апелляции, судья Верховного суда семейной палаты сэр Эндрю МакФарлейн постановил пересмотреть дело, признав, что предыдущее решение было принято с определённой путаницей.

В новом решении суд снова отказал мальчику, сославшись на «риск дальнейших нарушений в его обучении и семейной жизни».

«У него есть талант и способности, чтобы справиться»

Судья Джастис Тайс заявила: «Я прекрасно понимаю, что решение, к которому я пришла, не совпадает с его желаниями и что он может чувствовать себя из-за этого очень тяжело…

Но у него есть талант, способности и ум, чтобы справиться с этим вместе с семьёй. Это будет сложно, но у всех у них есть общая цель — чтобы он вернулся домой».

Мальчик, которому почти 15 лет, имеет двойное гражданство — британское и ганское. Сейчас он учится в школе в Гане и готовится к сдаче экзаменов GCSE.

«Жизнь в аду»

Во время слушания мальчик заявил, что «живет в аду» и отчаянно хочет вернуться в Великобританию.

Он сказал, что чувствует себя «чужим» в Гане, не говорит на местном языке, испытывает трудности с адаптацией и ощущает социальную тревожность.

Его адвокат Джеймс Нетто из Международной группы семейного права отметил, что мальчик «приветствует решение суда, которое устанавливает чёткий план возвращения в Великобританию».

«Это чрезвычайно сложное дело на всех уровнях. Он никогда не хотел оказаться в ситуации, когда вынужден судиться с собственными родителями, но их действия не оставили ему другого выбора», — сказал адвокат.

Позиция матери

Мать мальчика подчеркнула, что не сможет заботиться о нём, если он вернётся в Великобританию до окончания обучения.

«Очень тяжело быть далеко от него… Я боялась и до сих пор боюсь, что если он вернётся сейчас, то может погибнуть. Я знаю, что он этого не понимает», — сказала она.

«Дорожная карта» возвращения

В решении суда указано, что мальчик должен оставаться жить в Гане с целью «разработки плана (дорожной карты) и осуществления необходимых шагов для возвращения после завершения обучения по программе GCSE».

Судья добавила, что вопрос возвращения будет пересмотрен ближе к окончанию обучения.

План предусматривает участие семьи в курсах семейной терапии, которые будет финансировать местная власть.

