14-річний хлопець подав до суду на своїх батьків, які відправили його з Лондона вчитися в Африку

14-річний хлопець із Великої Британії, який подав до суду на своїх батьків після того, як вони відправили його до школи-інтернату в Африці, повинен залишатися там щонайменше до закінчення навчання за програмою GCSE (британський атестат про середню освіту). Таке рішення ухвалив суддя Високого суду Лондона, повідомляє BBC.

За матеріалами справи, у березні 2024 року батьки відвезли його до Гани, сказавши, що він їде відвідати хворого родича.

Насправді ж вони планували, щоб син залишився там — через проблеми з поведінкою у Лондоні, зокрема пропуски школи, наявність грошей незрозумілого походження та підозри, що він носив ніж. Сам хлопець заперечує будь-яку причетність до банд або зброї.

Суддя постановив, що хлопець повинен залишатися в Гані та підготуватися до повернення після завершення навчання за програмою, еквівалентною GCSE.

Судовий процес і скарга хлопця

Після того, як він повідомив, що нещасний і сумує за домом, хлопець знайшов адвокатів за державний кошт і подав позов проти своїх батьків до Високого суду Лондона у лютому цього року.

Першу справу він програв — суд вирішив, що повернення до Британії може завдати йому ще більшої шкоди.

У червні, після апеляції, суддя Верховного суду сімейної палати сер Ендрю МакФарлейн постановив повторно розглянути справу, визнавши, що попереднє рішення було ухвалено з певною плутаниною.

У новому рішенні суд знову відмовив хлопцю, посилаючись на «ризик подальших порушень у його навчанні та сімейному житті».

«Він має талант і здібності, щоб упоратися»

Суддя Джастіс Тайс заявила: «Я чудово розумію, що рішення, до якого я дійшла, не збігається з його бажаннями і що він може почуватися з цього приводу дуже тяжко...

Але він має талант, здібності й розум, щоб упоратися з цим разом із родиною. Це буде складно, але всі вони мають спільну мету — щоб він повернувся додому».

Хлопець, якому майже 15 років, має подвійне громадянство — британське і ганське. Зараз він навчається в школі у Гані й готується до складання іспитів GCSE.

«Життя в пеклі»

Під час слухання хлопець заявив, що «живе в пеклі» і відчайдушно хоче повернутися до Великої Британії.

Він сказав, що почувається «чужинцем» у Гані, не говорить місцевою мовою, має труднощі з адаптацією та відчуває соціальну тривожність.

Його адвокат Джеймс Нетто з Міжнародної групи сімейного права зазначив, що хлопець «вітає рішення суду, яке визначає чіткий план повернення до Великої Британії».

«Це надзвичайно складна справа на всіх рівнях. Він ніколи не хотів опинитися в ситуації, коли змушений судитися з власними батьками, але їхні дії не залишили йому іншого вибору», — сказав адвокат.

Позиція матері

Мати хлопця наголосила, що не зможе піклуватися про нього, якщо він повернеться до Великої Британії до завершення навчання.

«Дуже важко бути далеко від нього… Я боялася і досі боюся, що якщо він повернеться зараз, то може загинути. Я знаю, що він цього не розуміє», — сказала вона.

«Дорожня карта» повернення

У рішенні суду зазначено, що хлопець має залишатися жити в Гані, з метою «розроблення плану (дорожньої карти) і здійснення необхідних кроків для повернення після завершення навчання за програмою GCSE».

Суддя додала, що питання повернення буде переглянуте ближче до часу завершення навчання.

План передбачає участь сім’ї в курсах сімейної терапії, які фінансуватиме місцева влада.

