  1. У світі

14-річний хлопець подав до суду на своїх батьків, які відправили його з Лондона вчитися в Африку

21:45, 11 листопада 2025
Батьки відвезли хлопця до Гани, сказавши, що він їде відвідати хворого родича.
14-річний хлопець подав до суду на своїх батьків, які відправили його з Лондона вчитися в Африку
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

14-річний хлопець із Великої Британії, який подав до суду на своїх батьків після того, як вони відправили його до школи-інтернату в Африці, повинен залишатися там щонайменше до закінчення навчання за програмою GCSE (британський атестат про середню освіту). Таке рішення ухвалив суддя Високого суду Лондона, повідомляє BBC.

За матеріалами справи, у березні 2024 року батьки відвезли його до Гани, сказавши, що він їде відвідати хворого родича.

Насправді ж вони планували, щоб син залишився там — через проблеми з поведінкою у Лондоні, зокрема пропуски школи, наявність грошей незрозумілого походження та підозри, що він носив ніж. Сам хлопець заперечує будь-яку причетність до банд або зброї.

Суддя постановив, що хлопець повинен залишатися в Гані та підготуватися до повернення після завершення навчання за програмою, еквівалентною GCSE.

Судовий процес і скарга хлопця

Після того, як він повідомив, що нещасний і сумує за домом, хлопець знайшов адвокатів за державний кошт і подав позов проти своїх батьків до Високого суду Лондона у лютому цього року.

Першу справу він програв — суд вирішив, що повернення до Британії може завдати йому ще більшої шкоди.

У червні, після апеляції, суддя Верховного суду сімейної палати сер Ендрю МакФарлейн постановив повторно розглянути справу, визнавши, що попереднє рішення було ухвалено з певною плутаниною.

У новому рішенні суд знову відмовив хлопцю, посилаючись на «ризик подальших порушень у його навчанні та сімейному житті».

«Він має талант і здібності, щоб упоратися»

Суддя Джастіс Тайс заявила: «Я чудово розумію, що рішення, до якого я дійшла, не збігається з його бажаннями і що він може почуватися з цього приводу дуже тяжко...

Але він має талант, здібності й розум, щоб упоратися з цим разом із родиною. Це буде складно, але всі вони мають спільну мету — щоб він повернувся додому».

Хлопець, якому майже 15 років, має подвійне громадянство — британське і ганське. Зараз він навчається в школі у Гані й готується до складання іспитів GCSE.

 «Життя в пеклі»

Під час слухання хлопець заявив, що «живе в пеклі» і відчайдушно хоче повернутися до Великої Британії.

Він сказав, що почувається «чужинцем» у Гані, не говорить місцевою мовою, має труднощі з адаптацією та відчуває соціальну тривожність.

Його адвокат Джеймс Нетто з Міжнародної групи сімейного права зазначив, що хлопець «вітає рішення суду, яке визначає чіткий план повернення до Великої Британії».

«Це надзвичайно складна справа на всіх рівнях. Він ніколи не хотів опинитися в ситуації, коли змушений судитися з власними батьками, але їхні дії не залишили йому іншого вибору», — сказав адвокат.

Позиція матері

Мати хлопця наголосила, що не зможе піклуватися про нього, якщо він повернеться до Великої Британії до завершення навчання.

«Дуже важко бути далеко від нього… Я боялася і досі боюся, що якщо він повернеться зараз, то може загинути. Я знаю, що він цього не розуміє», — сказала вона.

 «Дорожня карта» повернення

У рішенні суду зазначено, що хлопець має залишатися жити в Гані, з метою «розроблення плану (дорожньої карти) і здійснення необхідних кроків для повернення після завершення навчання за програмою GCSE».

Суддя додала, що питання повернення буде переглянуте ближче до часу завершення навчання.

План передбачає участь сім’ї в курсах сімейної терапії, які фінансуватиме місцева влада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]