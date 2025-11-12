  1. В мире

В Калифорнии подали семь исков против OpenAI за психические срывы и четыре самоубийства

14:35, 12 ноября 2025
Родственники погибших утверждают, что чат-бот ухудшил психическое состояние пользователей.
Фото: Getty Images
В штате Калифорния за неделю зарегистрировали семь судебных исков против компании OpenAI, разработчика ChatGPT, из-за обвинений, что чат-бот вызвал психические срывы и четыре самоубийства. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Центр правовой защиты жертв социальных сетей и Проект технического правосудия, которые представляют истцов.

Все истцы сначала использовали ChatGPT для повседневных задач, таких как школьные задания, исследования, написание текстов, рецепты, работа или духовные поиски. Однако со временем чатбот, по их словам, превратился в «психологически манипулятивную личность», которая позиционировала себя как доверенное лицо для эмоциональной поддержки. Вместо направления к профессиональной помощи ChatGPT, по утверждениям истцов, усиливал вредные бредни и в отдельных случаях действовал как «тренер по самоубийству».

Среди исков — дело 23-летнего Зейна Шамблина из Техаса, который покончил с собой в июле 2025 года. Его семья утверждает, что чатбот усилил изоляцию парня, призывал игнорировать близких и «подстрекал» к самоубийству. В другом случае семья 17-летнего Амори Лейси из Джорджии заявляет, что за несколько недель до его самоубийства ChatGPT рассказывал, как завязать петлю и сколько времени можно «жить без дыхания». Родственники 26-летнего Джошуа Эннекинга сообщили, что после разговоров о депрессии и суицидальных мыслях чатбот предоставил ему инструкции по покупке и использованию оружия, что предшествовало его смерти. В четвертом деле жена 48-летнего Джо Чекканти обвиняет ChatGPT в вызывании депрессии и психотических бредней, что привело к двум госпитализациям и самоубийству мужа в июне.

Все истцы использовали версию ChatGPT-4o. Помимо компенсации, они требуют изменений в работе чатбота: обязательного уведомления контактных лиц при суицидальных мыслях, автоматического прекращения разговоров о самоповреждении или методах самоубийства и других мер безопасности.

США самоубийство ChatGPT OpenAI ИИ

