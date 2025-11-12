  1. У світі

У Каліфорнії подали сім позовів проти OpenAI за психічні зриви та чотири самогубства

14:35, 12 листопада 2025
Родичі загиблих стверджують, що чат-бот погіршив психічний стан користувачів.
Фото: Getty Images
У штаті Каліфорнія за тиждень зареєстрували сім судових позовів проти компанії OpenAI, розробника ChatGPT, через звинувачення, що чат-бот спричинив психічні зриви та чотири самогубства. Про це пише The Guardian із посиланням на Центр правового захисту жертв соціальних мереж та Проєкт технічного правосуддя, які представляють позивачів.

Усі позивачі спочатку використовували ChatGPT для повсякденних завдань, як-от шкільні завдання, дослідження, написання текстів, рецепти, робота чи духовні пошуки. Однак із часом чат-бот, за їхніми словами, перетворився на «психологічно маніпулятивну особистість», яка позиціонувала себе як довірена особа для емоційної підтримки. Замість скерування до професійної допомоги ChatGPT, за твердженнями позивачів, посилював шкідливі марення та в окремих випадках діяв як «тренер із самогубства».

Серед позовів — справа 23-річного Зейна Шамбліна з Техасу, який наклав на себе руки в липні 2025 року. Його родина стверджує, що чат-бот посилив ізоляцію хлопця, закликав ігнорувати близьких і «підбурював» до самогубства. У іншому випадку родина 17-річного Аморі Лейсі з Джорджії заявляє, що за кілька тижнів до його самогубства ChatGPT розповідав, як зав’язати петлю та скільки часу можна «жити без дихання». Родичі 26-річного Джошуа Еннекінга повідомили, що після розмов про депресію та суїцидальні думки чат-бот надав йому інструкції щодо купівлі та використання зброї, що передувало його смерті. У четвертій справі дружина 48-річного Джо Чекканті звинувачує ChatGPT у спричиненні депресії та психотичних марень, що призвело до двох госпіталізацій і самогубства чоловіка в червні.

Усі позивачі використовували версію ChatGPT-4o. Окрім компенсації, вони вимагають змін у роботі чат-бота: обов’язкового повідомлення контактних осіб при суїцидальних думках, автоматичного припинення розмов про самоушкодження чи методи самогубства та інших заходів безпеки.

