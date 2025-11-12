Британский юрист, который «работал все выходные», добился повышения гонорара через суд

Суд решил, что адвокат заслуживает большей оплаты за подготовку апелляции, над которой он работал без выходных.

Британский адвокат Тим Бэнкс частично выиграл дело против Государственного агентства по вопросам правовой помощи (Legal Aid Agency), оспорив выплату в £400 за подготовку апелляции, над которой, по его словам, он «работал весь уикенд». Об этом сообщает Law Gazette.

Бэнкс представлял Джетмира Топузи, осужденного за изнасилование, который просил разрешения подать апелляцию. Адвокат подготовил и составил юридические основания для обжалования приговора, однако апелляция была отклонена. За свою работу он выставил счет на £1,250 плюс НДС — за 13,5 часов подготовки.

Представитель Агентства сначала согласовал оплату в £350 плюс НДС, а после повторного рассмотрения добавил еще £50 — всего £400. По мнению должностного лица, поскольку Бэнкс уже работал с этим делом в суде низшей инстанции, он был «хорошо знаком с фактами и обстоятельствами».

Однако старший судья по вопросам расходов Роули (Senior Costs Judge Rowley), рассмотрев жалобу, отметил:

«Господин Бэнкс пояснил, что потратил много времени на юридические исследования и фактически работал над документом весь уикенд. Он не считал дело простым, а предыдущие материалы со стадии вынесения приговора были почти непригодны для подготовки апелляционных аргументов».

Судья согласился, что документ на 10 страниц не полностью подтверждает заявленное количество часов, и сделал вывод, что адвокат пытался улучшить перспективы апелляции, однако «в итоге нашел немного аргументов в пользу клиента».

Несмотря на это, суд решил, что выплата в £400 является слишком низкой. В результате Бэнкс получит £650 — сумму, которая, по словам судьи, «соответствует оплате за один рабочий день».

Судья подчеркнул, что чрезмерно завышенные гонорары могут создать риск, когда «чрезмерно усердные адвокаты» искусственно увеличивают объем работы.

Таким образом, британский адвокат добился частичной компенсации — дополнительных £250 — за тщательную подготовку апелляционных материалов по делу об изнасиловании.

