Британський юрист, який «працював усі вихідні», домігся підвищення гонорару через суд

Суд вирішив, що адвокат заслуговує більшої оплати за підготовку апеляції, над якою він працював без вихідних.

Британський адвокат Тім Бенкс частково виграв справу проти Державного агентства з питань правової допомоги (Legal Aid Agency), оскарживши оплату у £400 за підготовку апеляції, над якою, за його словами, він «працював увесь вікенд». Про це повідомляє Law Gazette.

Бенкс представляв Джетміра Топузі, засудженого за зґвалтування, який просив дозволу подати апеляцію. Адвокат підготував та склав юридичні підстави для оскарження вироку, однак апеляція була відхилена. За свою роботу він виставив рахунок на £1,250 плюс ПДВ — за 13,5 годин підготовки.

Представник Агентства спочатку погодив оплату у £350 плюс ПДВ, а після повторного розгляду додав ще £50 — загалом £400. На думку посадовця, оскільки Бенкс уже працював із цією справою у суді нижчої інстанції, він був «добре знайомий із фактами та обставинами».

Втім, старший суддя з питань витрат Роулі (Senior Costs Judge Rowley), розглянувши скаргу, зазначив:

«Пан Бенкс пояснив, що витратив багато часу на юридичні дослідження та фактично працював над документом увесь вікенд. Він не вважав справу простою, а попередні матеріали зі стадії вироку були майже непридатними для підготовки апеляційних аргументів».

Суддя погодився, що документ на 10 сторінок не повністю підтверджує заявлену кількість годин, і зробив висновок, що адвокат намагався покращити перспективи апеляції, однак «зрештою знайшов небагато аргументів на користь клієнта».

Попри це, суд вирішив, що виплата у £400 є занадто низькою. У результаті Бенкс отримає £650 — суму, яка, за словами судді, «відповідає оплаті за день роботи».

Суддя підкреслив, що надмірно завищені гонорари можуть створити ризик, коли «надто заповзяті адвокати» штучно збільшуватимуть обсяг роботи.

Таким чином, британський адвокат домігся часткової компенсації — додаткових £250 — за ретельну підготовку апеляційних матеріалів у справі про зґвалтування.

