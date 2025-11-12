  1. У світі

Британський юрист, який «працював усі вихідні», домігся підвищення гонорару через суд

17:17, 12 листопада 2025
Суд вирішив, що адвокат заслуговує більшої оплати за підготовку апеляції, над якою він працював без вихідних.
Британський юрист, який «працював усі вихідні», домігся підвищення гонорару через суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британський адвокат Тім Бенкс частково виграв справу проти Державного агентства з питань правової допомоги (Legal Aid Agency), оскарживши оплату у £400 за підготовку апеляції, над якою, за його словами, він «працював увесь вікенд». Про це повідомляє Law Gazette.

Бенкс представляв Джетміра Топузі, засудженого за зґвалтування, який просив дозволу подати апеляцію. Адвокат підготував та склав юридичні підстави для оскарження вироку, однак апеляція була відхилена. За свою роботу він виставив рахунок на £1,250 плюс ПДВ — за 13,5 годин підготовки.

Представник Агентства спочатку погодив оплату у £350 плюс ПДВ, а після повторного розгляду додав ще £50 — загалом £400. На думку посадовця, оскільки Бенкс уже працював із цією справою у суді нижчої інстанції, він був «добре знайомий із фактами та обставинами».

Втім, старший суддя з питань витрат Роулі (Senior Costs Judge Rowley), розглянувши скаргу, зазначив:

«Пан Бенкс пояснив, що витратив багато часу на юридичні дослідження та фактично працював над документом увесь вікенд. Він не вважав справу простою, а попередні матеріали зі стадії вироку були майже непридатними для підготовки апеляційних аргументів».

Суддя погодився, що документ на 10 сторінок не повністю підтверджує заявлену кількість годин, і зробив висновок, що адвокат намагався покращити перспективи апеляції, однак «зрештою знайшов небагато аргументів на користь клієнта».

Попри це, суд вирішив, що виплата у £400 є занадто низькою. У результаті Бенкс отримає £650 — суму, яка, за словами судді, «відповідає оплаті за день роботи».

Суддя підкреслив, що надмірно завищені гонорари можуть створити ризик, коли «надто заповзяті адвокати» штучно збільшуватимуть обсяг роботи.

Таким чином, британський адвокат домігся часткової компенсації — додаткових £250 — за ретельну підготовку апеляційних матеріалів у справі про зґвалтування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд адвокат Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]