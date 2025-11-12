В Китае судьи провели онлайн-продажу крабов, чтобы помочь семье погасить долг

Судьи вышли в прямой эфир, чтобы продать крабов от имени должников и помочь семье, которая десять лет не могла рассчитаться с кредиторами.

Фото: scmp.com

Судьи городского суда района Гаочун в городе Нанкин удивили китайских пользователей сети, превратившись в онлайн-продавцов. Они вышли в прямой эфир, чтобы помочь семье должников продать выращенных ими крабов и частично погасить многолетний долг. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время двухчасовой трансляции, которую вели на официальном аккаунте суда в соцсетях, за судьями наблюдали более 200 тысяч зрителей. Многие пользователи признавались, что не сразу поняли, что перед ними — не блогеры, а представители Фемиды.

Как судьи помогли должникам

История началась с семьи Цю Лань, которая на протяжении десяти лет не могла выбраться из финансовой ямы. Сначала родители, владевшие транспортным бизнесом, обанкротились после аварии судна. Позже мать Цю попала в ДТП и по решению суда должна была выплатить 260 тысяч юаней (около 36 тысяч долларов США) в качестве компенсации пострадавшему.

Суд разрешил семье выплачивать долг частями, однако из-за неудачных попыток начать бизнес по разведению крабов их задолженность только росла — достигнув 800 тысяч юаней (более 112 тысяч долларов). Несмотря на трудности, семья ежегодно выплачивала около 28 тысяч юаней (4 тысячи долларов) кредиторам.

В сентябре этого года семья подала заявление о личном банкротстве. Суд проверил их финансовое состояние и подтвердил добросовестность заявителей. После этого судьи договорились с кредиторами о скидке в 10% от общей суммы долга, если семья рассчитаетcя вовремя.

Онлайн-продажа и неожиданный успех

Чтобы поддержать семью, суд организовал сотрудничество с экспертом по разведению крабов, который помог с урожаем, а затем — с его продажей. Именно судьи взяли на себя роль продавцов в прямом эфире.

За 2,5 часа трансляции они продали более 100 заказов и полностью распродали крабов семьи Цю. Все вырученные средства были перечислены на счет суда для последующего погашения долга.

Во время эфира судьи не только продавали морепродукты, но и объясняли зрителям положения нового китайского закона о личном банкротстве, который позволяет гражданам легально урегулировать свои долги.

