У Китаї судді провели онлайн-продаж крабів, щоб допомогти родині погасити борг

Судді вийшли у прямий ефір, щоб продати крабів від імені боржників і допомогти сім’ї, яка десять років не могла розрахуватися з кредиторами.

Судді з міського суду району Гаочун у місті Нанкін здивували китайських користувачів мережі, перетворившись на онлайн-продавців. Вони вийшли у прямий ефір, щоб допомогти родині боржників продати вирощених ними крабів і частково погасити багаторічний борг. Про це повідомляє South China Morning Post.

Під час двогодинної трансляції, яку вели на офіційному акаунті суду у соцмережах, за суддями спостерігали понад 200 тисяч глядачів. Багато хто з користувачів зізнавався, що не відразу зрозумів, що перед ними — не блогери, а представники Феміди.

Як судді допомогли боржникам

Історія почалася з родини Цю Лань, яка протягом десяти років не могла вибратися з фінансової ями. Спочатку батьки, які мали транспортний бізнес, зазнали банкрутства після аварії судна. А згодом мати Цю потрапила у ДТП і за рішенням суду мала виплатити 260 тисяч юанів (приблизно 36 тисяч доларів США) компенсації потерпілому.

Суд дозволив родині сплачувати борг частинами, але через невдалі спроби розпочати бізнес із розведення крабів їхня заборгованість лише зростала — досягнувши 800 тисяч юанів (понад 112 тисяч доларів). Попри труднощі, сім’я щороку віддавала близько 28 тисяч юанів (4 тисячі доларів) кредиторам.

У вересні цього року родина подала заяву про особисте банкрутство. Суд перевірив їхні фінанси та підтвердив добросовісність заявників. Після цього судді домовилися з кредиторами про знижку в 10% від загальної суми боргу, якщо сім’я розрахується вчасно.

Онлайн-продаж і несподіваний успіх

Щоб підтримати родину, суд організував співпрацю з експертом із вирощування крабів, який допоміг з урожаєм, а потім — із його продажем. Саме судді взяли на себе роль продавців у прямому ефірі.

За 2,5 години трансляції вони продали понад 100 замовлень і повністю розпродали крабів Цю. Усі виручені кошти були перераховані на рахунок суду для подальшого погашення боргу.

Під час ефіру судді не лише продавали морепродукти, а й пояснювали глядачам положення нового китайського закону про особисте банкрутство, який дозволяє громадянам легально врегулювати свої борги.

