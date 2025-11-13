США почти исчерпали возможности для новых санкций против России, — Рубио

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США почти исчерпали возможности новых санкций против РФ и сосредоточатся на усилении контроля за соблюдением действующих ограничений.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела по введению новых санкций против России. Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

«Фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям – именно этого все и требовали», – отметил Рубио.

Он добавил, что вместо новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, в частности, в борьбе с так называемым «теневым флотом», который Москва использует для обхода нефтяных ограничений. По словам Рубио, именно это направление станет ключевым в дальнейшей работе санкционной коалиции, и европейские партнеры должны играть более активную роль, ведь «значительная часть судов проходит ближе к их территориям».

Рубио также прокомментировал новую волну ракетных ударов по территории Украины, которые, по его мнению, преследуют цель «разрушить энергосеть и деморализовать население». Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинскими властями о помощи в стабилизации энергосистемы, которая «с каждым годом деградирует».

По словам госсекретаря, речь идет как о передаче специального оборудования, так и о средствах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

«Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было за последние два-три года», — добавил госсекретарь США.

