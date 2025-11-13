  1. В мире

США почти исчерпали возможности для новых санкций против России, — Рубио

10:35, 13 ноября 2025
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США почти исчерпали возможности новых санкций против РФ и сосредоточатся на усилении контроля за соблюдением действующих ограничений.
Фото: aa.com.tr
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела по введению новых санкций против России. Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

«Фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям – именно этого все и требовали», – отметил Рубио.

Он добавил, что вместо новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, в частности, в борьбе с так называемым «теневым флотом», который Москва использует для обхода нефтяных ограничений. По словам Рубио, именно это направление станет ключевым в дальнейшей работе санкционной коалиции, и европейские партнеры должны играть более активную роль, ведь «значительная часть судов проходит ближе к их территориям».

Рубио также прокомментировал новую волну ракетных ударов по территории Украины, которые, по его мнению, преследуют цель «разрушить энергосеть и деморализовать население». Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинскими властями о помощи в стабилизации энергосистемы, которая «с каждым годом деградирует».

По словам госсекретаря, речь идет как о передаче специального оборудования, так и о средствах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

«Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было за последние два-три года», — добавил госсекретарь США.

