США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії, — Рубіо

10:35, 13 листопада 2025
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти РФ і зосередяться на посиленні контролю за дотриманням вже чинних обмежень.
США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії, — Рубіо
Фото: aa.com.tr
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії. Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

«Фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали», — зазначив Рубіо.

Він додав, що замість нових обмежень США зосередяться на забезпеченні дотримання вже чинних санкцій, зокрема в боротьбі з так званим «тіньовим флотом», який Москва використовує для обходу нафтових обмежень. За словами Рубіо, саме цей напрям стане ключовим у подальшій роботі санкційної коаліції, і європейські партнери мають відігравати активнішу роль, адже «значна частина суден проходить ближче до їхніх територій».

Рубіо також прокоментував нову хвилю ракетних ударів по території України, які, на його думку, мають на меті «зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення».

Він підтвердив, що США ведуть постійні переговори з українською владою щодо допомоги у стабілізації енергосистеми, яка «з кожним роком деградує». За словами держсекретаря, йдеться як про передачу спеціального обладнання, так і про засоби протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

«Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років», — додав держсекретар США.

