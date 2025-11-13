Судьи могут работать с ИИ, а эксперты — нет: Высокий суд Англии объяснил почему
Высокий суд Англии и Уэльса выдал предупреждение относительно использования искусственного интеллекта в экспертных заключениях. Причиной стала ситуация, когда адвокат настаивал, чтобы эксперт по делу взял за основу ИИ-сгенерированный предварительный отчет. Об этом сообщает Law Gazette.
«Грубое нарушение обязанности» — реакция суда
Председательствующий судья Джастис Ваксман заявил: «На мой взгляд, это грубое нарушение профессиональной обязанности со стороны адвоката».
Его также обеспокоила другая цифра из отчета: 14% экспертов признались, что готовы принимать инструкции, если адвокат предоставляет ИИ-сгенерированный драфт отчета.
Ваксман подчеркнул: «Не вижу, как такое поведение эксперта можно считать надлежащим, даже если он делает это, чтобы избежать конфликта и планирует впоследствии отказаться от драфта».
Судьи могут пользоваться ИИ — но с ограничениями
Судья отметил, что тема является чрезвычайно актуальной, поскольку британским судьям предоставили обновленные рекомендации относительно использования ИИ.
Ключевые моменты:
- судьям не запрещено использовать искусственный интеллект;
- они имеют собственную приватную версию ChatGPT 365, недоступную для посторонних;
- конфиденциальность данных полностью защищена.
Ваксман отметил, что судьи могут применять ИИ, например, чтобы кратко ознакомиться с экспертными материалами, не рискуя утечкой информации.
В то же время он подчеркнул: «Судья не обязан раскрывать факт использования ИИ. Но итоговое решение — это исключительная работа судьи».
Предупреждение: не использовать ИИ для правового анализа
Ваксман отдельно подчеркнул опасности некритического использования ИИ:
- могут возникать «галлюцинации», когда система придумывает несуществующие прецеденты — такие случаи уже происходили в судах;
- экспертам категорически не следует поручать ИИ отвечать на вопросы, которые они должны решать сами.
Его позиция четкая: «Как только вы перекладываете ответ на ИИ, вы теряете независимость как эксперт».
