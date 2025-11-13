Судьи могут работать с ИИ, а эксперты — нет: Высокий суд Англии объяснил почему

Использование ИИ экспертами может нарушить их независимость и привести к серьезным профессиональным ошибкам, тогда как для судей технологию разрешили лишь в вспомогательных процессах.

Высокий суд Англии и Уэльса выдал предупреждение относительно использования искусственного интеллекта в экспертных заключениях. Причиной стала ситуация, когда адвокат настаивал, чтобы эксперт по делу взял за основу ИИ-сгенерированный предварительный отчет. Об этом сообщает Law Gazette.

«Грубое нарушение обязанности» — реакция суда

Председательствующий судья Джастис Ваксман заявил: «На мой взгляд, это грубое нарушение профессиональной обязанности со стороны адвоката».

Его также обеспокоила другая цифра из отчета: 14% экспертов признались, что готовы принимать инструкции, если адвокат предоставляет ИИ-сгенерированный драфт отчета.

Ваксман подчеркнул: «Не вижу, как такое поведение эксперта можно считать надлежащим, даже если он делает это, чтобы избежать конфликта и планирует впоследствии отказаться от драфта».

Судьи могут пользоваться ИИ — но с ограничениями

Судья отметил, что тема является чрезвычайно актуальной, поскольку британским судьям предоставили обновленные рекомендации относительно использования ИИ.

Ключевые моменты:

судьям не запрещено использовать искусственный интеллект;

они имеют собственную приватную версию ChatGPT 365, недоступную для посторонних;

конфиденциальность данных полностью защищена.

Ваксман отметил, что судьи могут применять ИИ, например, чтобы кратко ознакомиться с экспертными материалами, не рискуя утечкой информации.

В то же время он подчеркнул: «Судья не обязан раскрывать факт использования ИИ. Но итоговое решение — это исключительная работа судьи».

Предупреждение: не использовать ИИ для правового анализа

Ваксман отдельно подчеркнул опасности некритического использования ИИ:

могут возникать «галлюцинации», когда система придумывает несуществующие прецеденты — такие случаи уже происходили в судах;

экспертам категорически не следует поручать ИИ отвечать на вопросы, которые они должны решать сами.

Его позиция четкая: «Как только вы перекладываете ответ на ИИ, вы теряете независимость как эксперт».

