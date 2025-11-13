Судді можуть працювати з ШІ, але експерти — ні: Високий суд Англії пояснив чому

Використання ШІ експертами може порушити їхню незалежність і призвести до серйозних професійних помилок, тоді як для суддів технологію дозволили лише в допоміжних процесах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Високий суд Англії та Уельсу видав застереження щодо використання штучного інтелекту в експертних висновках. Причиною стала ситуація, коли адвокат наполягав, щоб експерт у справі взяв за основу ШІ-згенерований попередній звіт. Про це повідомляє Law Gazette.

«Грубе порушення обов’язку» — реакція суду

Головуючий суддя Джастіс Ваксман заявив: «На мою думку, це грубе порушення професійного обов’язку з боку адвоката».

Його також занепокоїла інша цифра зі звіту: 14% експертів зізналися, що готові приймати інструкції, якщо адвокат надає ШІ-згенерований драфт звіту.

Ваксман підкреслив: «Не бачу, як таку поведінку експерта можна вважати належною, навіть якщо він робить це, щоб уникнути конфлікту й планує згодом відмовитись від драфту».

Судді можуть користуватися ШІ — але з обмеженнями

Суддя зазначив, що тема є надзвичайно актуальною, оскільки британським суддям надали оновлені рекомендації щодо використання ШІ.

Ключові моменти:

суддям не заборонено використовувати штучний інтелект;

вони мають власну приватну версію ChatGPT 365, недоступну для сторонніх;

конфіденційність даних повністю захищена.

Ваксман зазначив, що судді можуть застосовувати ШІ, наприклад, щоб стисло ознайомитись з експертними матеріалами, не ризикуючи витоком інформації.

Водночас він наголосив: «Суддя не зобов’язаний розкривати факт використання ШІ. Але остаточне рішення — це виключно робота судді».

Попередження: не використовувати ШІ для правового аналізу

Ваксман окремо наголосив на небезпеках некритичного використання ШІ:

можуть виникати «галюцинації», коли система вигадує неіснуючі прецеденти — такі випадки вже траплялися в судах;

експертам категорично не слід доручати ШІ відповідати на питання, які мають вирішувати вони самі.

Його позиція чітка: «Щойно ви перекладаєте відповідь на ШІ, ви втрачаєте незалежність як експерт».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.