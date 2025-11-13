Никаких «без животных» и выселений за жалобы на плохие условия: в Великобритании провели масштабную реформу аренды жилья
В Великобритании формально утвердили один из самых масштабных за последние 30 лет законов в сфере аренды жилья. Новый Закон о правах арендаторов, принятый в конце октября, должен существенно расширить права арендаторов. Правительство сейчас готовится объявить, когда именно каждое положение документа вступит в силу. Об этом пишет BBC.
Новые правила повлияют на более чем 11 миллионов арендаторов, изменяя базовые условия аренды, порядок выселения, повышение арендной платы, правила относительно депозитов, разрешений на домашних животных и другие аспекты.
Главные изменения: новый формат аренды
Контракты больше не будут иметь фиксированного срока на 12 или 24 месяца — все договоры становятся «периодическими». Арендатор может выехать, предупредив за два месяца.
Конец «выселений без причины»
Правительству удалось отменить самую резонансную норму — выселение по статье 21, когда арендатора могли выселить без объяснений.
Теперь:
- владелец не может продать или заселиться в недвижимость в течение первого года аренды;
- после этого должен предоставить арендатору четырехмесячное предупреждение;
- арендаторов больше не смогут выселить за жалобы на плохие условия;
- при задолженности выселение возможно только тогда, когда долг равен трем месяцам аренды, а не двум, как раньше.
Вводятся Стандарт достойного жилья и «Закон Авааба», который обязывает своевременно устранять опасные условия в жилье.
Повышение арендной платы
Владельцы:
- должны предупреждать о повышении за два месяца;
- могут увеличить плату только до рыночного уровня;
- не имеют права требовать от новых арендаторов более высокой цены, чем указано в объявлении.
Споры по поводу аренды арендатор может передать в специальный трибунал.
Новые правила относительно депозитов и предоплаты
Максимальный размер депозита остается неизменным:
- 5 недель аренды, если годовая стоимость меньше £50 000;
- 6 недель, если больше.
Однако арендодатели теперь могут брать вперед только один месяц аренды.
Больше прав для семей и получателей социальных выплат
Новый закон запрещает отказ в аренде на основании:
- получения социальных выплат,
- наличия детей.
Разрешение на домашних животных
Владельцы должны рассматривать запрос на проживание с домашним любимцем и могут отказать только по обоснованной причине. Могут также требовать отдельную страховку на случай повреждений.
Студенческое жилье: отдельные правила
Для специально построенных общежитий:
- арендатор может выехать по двухнедельному предупреждению.
Для частных домов, сдаваемых студентам:
- возможно выселение для последующей сдачи следующим студентам, если аренда была согласована максимум за шесть месяцев;
- владелец должен предупредить за четыре месяца,
- все арендаторы должны быть студентами.
