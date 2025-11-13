  1. В мире

Никаких «без животных» и выселений за жалобы на плохие условия: в Великобритании провели масштабную реформу аренды жилья

13:19, 13 ноября 2025
Великобритания вводит новые правила для арендаторов и владельцев.
Фото: Getty Images
В Великобритании формально утвердили один из самых масштабных за последние 30 лет законов в сфере аренды жилья. Новый Закон о правах арендаторов, принятый в конце октября, должен существенно расширить права арендаторов. Правительство сейчас готовится объявить, когда именно каждое положение документа вступит в силу. Об этом пишет BBC.

Новые правила повлияют на более чем 11 миллионов арендаторов, изменяя базовые условия аренды, порядок выселения, повышение арендной платы, правила относительно депозитов, разрешений на домашних животных и другие аспекты.

Главные изменения: новый формат аренды

Контракты больше не будут иметь фиксированного срока на 12 или 24 месяца — все договоры становятся «периодическими». Арендатор может выехать, предупредив за два месяца.

Конец «выселений без причины»

Правительству удалось отменить самую резонансную норму — выселение по статье 21, когда арендатора могли выселить без объяснений.

Теперь:

  • владелец не может продать или заселиться в недвижимость в течение первого года аренды;
  • после этого должен предоставить арендатору четырехмесячное предупреждение;
  • арендаторов больше не смогут выселить за жалобы на плохие условия;
  • при задолженности выселение возможно только тогда, когда долг равен трем месяцам аренды, а не двум, как раньше.

Вводятся Стандарт достойного жилья и «Закон Авааба», который обязывает своевременно устранять опасные условия в жилье.

Повышение арендной платы

Владельцы:

  • должны предупреждать о повышении за два месяца;
  • могут увеличить плату только до рыночного уровня;
  • не имеют права требовать от новых арендаторов более высокой цены, чем указано в объявлении.

Споры по поводу аренды арендатор может передать в специальный трибунал.

Новые правила относительно депозитов и предоплаты

Максимальный размер депозита остается неизменным:

  • 5 недель аренды, если годовая стоимость меньше £50 000;
  • 6 недель, если больше.

Однако арендодатели теперь могут брать вперед только один месяц аренды.

Больше прав для семей и получателей социальных выплат

Новый закон запрещает отказ в аренде на основании:

  • получения социальных выплат,
  • наличия детей.

Разрешение на домашних животных

Владельцы должны рассматривать запрос на проживание с домашним любимцем и могут отказать только по обоснованной причине. Могут также требовать отдельную страховку на случай повреждений.

Студенческое жилье: отдельные правила

Для специально построенных общежитий:

  • арендатор может выехать по двухнедельному предупреждению.

Для частных домов, сдаваемых студентам:

  • возможно выселение для последующей сдачи следующим студентам, если аренда была согласована максимум за шесть месяцев;
  • владелец должен предупредить за четыре месяца,
  • все арендаторы должны быть студентами.

