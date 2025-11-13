Жодних «без тварин» і виселень за скарги на погані умови: у Великій Британії провели масштабну реформу орендного житла

Велика Британія вводить нові правила для орендарів і власників.

У Великій Британії формально затвердили один із наймасштабніших за останні 30 років законів у сфері оренди житла. Новий Закон про права орендарів, ухвалений наприкінці жовтня, має суттєво розширити права орендарів. Уряд наразі готується оголосити, коли саме кожне положення документа набуде чинності. Про це пише ВВС.

Нові правила вплинуть на більш ніж 11 мільйонів орендарів, змінюючи базові умови оренди, порядок виселення, підвищення орендної плати, правила щодо депозитів, дозволів на домашніх тварин та інші аспекти.

Головні зміни: новий формат оренди

Контракти більше не матимуть фіксованого строку на 12 чи 24 місяці — всі договори стають «періодичними». Орендар може виїхати, попередивши за два місяці.

Кінець «виселень без причини»

Уряду вдалося скасувати найрезонанснішу норму — виселення за статтею 21, коли орендаря могли виселити без пояснень.

Тепер:

власник не може продати або заселитися у майно протягом першого року оренди;

після цього повинен надати орендарю чотиримісячне попередження;

орендарів більше не зможуть виселити за скарги на погані умови;

при заборгованості виселення можливе лише тоді, коли борг дорівнює трьом місяцям оренди, а не двом, як раніше.

Вводиться Стандарт гідного житла та «Закон Авааба», який зобов’язує вчасно усувати небезпечні умови у житлі.

Підвищення орендної плати

Власники:

повинні попереджати про підвищення за два місяці;

можуть збільшити плату лише до ринкового рівня;

не мають права вимагати від нових орендарів вищої ціни, ніж зазначено в оголошенні.

Суперечки щодо оренди орендар може передати до спеціального трибуналу.

Нові правила щодо депозитів і передплати

Максимальний розмір депозиту залишається незмінним:

5 тижнів оренди, якщо річна вартість менша за £50 000;

6 тижнів, якщо більше.

Однак орендодавці тепер можуть брати наперед лише один місяць оренди.

Більше прав для сімей і отримувачів соціальних виплат

Новий закон забороняє відмову в оренді на підставі:

отримання соціальних виплат,

наявності дітей.

Дозвіл на домашніх тварин

Власники повинні розглядати запит на проживання з домашнім улюбленцем і можуть відмовити лише за обґрунтованої причини. Можуть також вимагати окреме страхування на випадок пошкоджень.

Студентське житло: окремі правила

Для спеціально збудованих гуртожитків:

орендар може виїхати за двотижневим попередженням.

Для приватних будинків, що здаються студентам:

можливе виселення для подальшої здачі наступним студентам, якщо оренда була узгоджена максимум за шість місяців

власник повинен попередити за чотири місяці,

усі орендарі мають бути студентами.

